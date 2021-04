Huawei veut analyser la qualité de votre peau avec un simple smartphone

Huawei a déposé un nouveau brevet nommé Face Skin Detection method and Device. Comme son nom l’indique, il permettrait à un terminal de scanner la peau de l’utilisateur. Ainsi, Huawei pourrait déterminer la qualité de votre peau.

Et si votre smartphone pouvait déterminer la qualité de votre peau en scannant les pores de votre visage ? C’est en tout cas ce à quoi réfléchit Huawei avec ce brevet. Déposé en 2019, il dispose du numéro CN112700398A et a été publié le 25 avril.

Repéré par le site chinois IT Home, il permet aux utilisateurs de se servir de la caméra frontale de leur smartphone pour déterminer la qualité de leur peau. Le système est décrit comme un scan des pores du visage afin de les analyser après la prise d’une photo.

Cela paraît un peu fou comme ça, mais cela pourrait permettre aux utilisateurs de jauger leur état de santé avant d’aller consulter un dermatologue. On peut aussi imaginer tout un tas d’applications. Par exemple, certains constructeurs (dont fait partie Huawei) lissent la peau des modèles avec un mode beauté, donnant souvent des résultats très artificiels. Cela pourrait permettre d’obtenir des clichés plus naturels, tout en gardant cet objectif de gommer les défauts du visage. Pour le moment, il ne s’agit là que d’un brevet et on ne sait pas encore comment Huawei va l’utiliser, ni même s’il compte l’utiliser un jour.

Huawei dépose des brevets pour révolutionner ses produits

Comme toutes les autres marques, Huawei travaille sur des tas d’applications révolutionnaires pour améliorer ses produits. La firme chinoise planche actuellement sur plusieurs projets qu’on a pu voir grâce à ce biais.

Concernant les smartphones, la marque réfléchit à un brevet pour un produit à la fois dépliable et coulissant. D’autres idées sont explorées, comme le fait de proposer un écran avec un capteur d’empreintes sur toute la surface, afin de ne plus viser un point en particulier.

Il n’y a pas que dans la mobilité que Huawei réfléchit à de nouvelles applications, puisque la marque a aussi déposé des brevets concernant la commande gestuelle en voiture et même un rétroviseur qui suit le regard du conducteur. Des idées creusées en interne qui pourraient un jour être appliquées dans la vraie vie.

Source : IT Home