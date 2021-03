Huawei invente un rétroviseur intelligent, adieu les angles morts

Huawei a breveté une technologie en lien avec la conduite. Le constructeur chinois travaille en effet sur un rétroviseur intelligent capable de s’adapter au regard du conducteur. Huawei pourrait en effet se lancer pleinement sur le marché des véhicules électriques dans un futur plus ou moins proche.

Huawei pourrait pleinement se lancer dans le domaine des véhicules électriques dans le futur. Le marché est en plein essor et intéresse de plus en plus les grands acteurs de la tech. Le géant chinois a déposé une demande de brevet allant dans ce sens. Il concerne non pas une voiture en elle-même, mais ses rétroviseurs. Repéré par Huawei Central, ce brevet se nomme « Rearview Mirror Adaptive Adjustment Method and Device ». Il porte le numéro CN112440881A et a été déposé au bureau chinois de la propriété intellectuelle en août 2019 avant d'être rendu public le 5 mars dernier.

Ce brevet décrit un rétroviseur fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. En effet, le véhicule analyserait en temps réel la position et le regard du conducteur. Ainsi, le rétroviseur serait capable de s’adapter pour offrir un meilleur angle de vue et donc donner plus de sécurité. On pense notamment aux angles morts qui pourraient disparaître avec cette technologie. De même, plus besoin de régler manuellement le rétroviseur en s’installant dans une voiture qui n’est pas réglée à votre convenance. Bien entendu, il s’agit là d’un brevet et rien n’indique que le constructeur livrera un jour une telle technologie dans une voiture. Toutefois, cela indique que Huawei travaille sur le sujet et cherche des pistes pour améliorer ce segment et proposer des choses nouvelles.

Huawei vers les véhicules électriques

On connaît surtout Huawei pour ses smartphones, mais la société chinoise travaille dans plein d’autres domaines et vise désormais celui de l’automobile. On pense notamment à son partenariat avec Changan pour créer une nouvelle plateforme de propulsion électrique ainsi qu’une gamme de voitures intelligentes.

Huawei n’est d’ailleurs pas le seul sur ce segment, puisque d’autres marques connues veulent aussi s’y mettre. C’est le cas d’Apple qui travaillerait sur sa voiture électrique depuis maintenant quelque temps. Alors que les fuites voyaient la marque californienne s’allier avec Kia ou Hyundai, les deux intéressés ont démenti. Huawei pourrait-il être le premier constructeur de smartphones à proposer ses innovations dans des véhicules ? Nous le saurons dans les prochaines années.

Source : Huawei Central