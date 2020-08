Huawei : bientôt des capteurs d’empreintes sous l’intégralité de l’écran ?

Huawei pourrait bientôt placer des capteurs d'empreintes digitales sous la totalité de l’écran, et non plus sur une petite partie. C’est en tout cas ce que laisse présager ce brevet déposé par le constructeur.

Après le smartphone avec un capteur selfie sous l’écran, Huawei travaille cette fois-ci sur l’authentification biométrique. Plus précisément, le constructeur chinois envisagerait de placer des capteurs d'empreintes digitales sous l’intégralité de l’écran, et non sur une partie délimitée. C’est en tout cas que laisser présager un brevet de l’entreprise, déposé dans les marchés chinois, européens, américains, japonais, sud-coréens et indiens.

Selon ces brevets relayés par nos confrères du site Android Authority, cette technologie pourrait avoir de multiples avantages. En premier lieu, elle serait particulièrement utile dans le cadre du verrouillage des applications. En effet, en plus de déverrouiller l’accès à votre smartphone, cette technologie permettrait à l’utilisateur de verrouiller et déverrouiller une application à la volée, juste en posant son doigt sur l’icône de l’appli en question.

Des fonctionnalités multiples

En outre, la présence de capteurs d'empreintes sous la totalité de l’écran permettrait tout simplement d’accéder plus facilement à vos applications. Admettons, si vous recevez un SMS, il suffira de cliquer dessus pour être automatiquement dirigé vers l’application Messages, sans passer par la case déverrouillage obligatoire.

Huawei précise ensuite que l’utilisateur aura la liberté « d’activer les capteurs dans une zone choisie de l’écran tout en désactivant le reste de l’espace de l’écran ». En d’autres termes, il sera par exemple possible de désactiver les capteurs de la partie supérieure de l’écran, dans le cas où vous préférez vous identifier sur la partie basse. Cette manipulation vous permettra également d’économiser la batterie, selon les dires de Huawei.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’on retrouve ce genre de technologie dans un smartphone. Déjà en 2019, le Vivo Apex 2019 proposait des capteurs d'empreintes sous tout l’écran. D’ailleurs, Xiaomi avait également dévoilé un capteur d'empreintes sous l’écran en vidéo en janvier 2019. Parmi les autres projets en cours, Huawei a déposé un autre brevet concernant un smartphone plutôt surprenant doté d’un écran coulissant.

