Huawei se fait éjecter du top 5 des marques de smartphone, les ventes de Xiaomi explosent

L’institut d’étude Strategy Analytics confirme la sortie de Xiaomi du Top 5 des constructeurs de smartphones. Une sortie qui profite à toutes les autres marques du Top 5. Xiaomi et Vivo en sont les grands gagnants, avec une augmentation de 80 % environ de leurs ventes. Samsung, Oppo et Apple en profitent également, mais dans une moindre mesure.

Chaque trimestre, l’institut d’étude Strategy Analytics publie un tableau de bord du marché des smartphones. La dernière édition est sortie cette semaine. Et elle révèle plusieurs informations intéressantes. La première est l’augmentation de 24 % du marché mondial, passant de 275 millions à 340 millions d’unités vendues. Le marché des smartphones reprend donc des couleurs après une année marquée par la pandémie de coronavirus et la quasi disparition de Huawei des étals.

Deuxième information, l’absence de Huawei, disparu du Top 5 des marques mondiales, profite d’ailleurs bien aux actuelles cinq principaux constructeurs de smartphone : Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo. Chacun d’eux a vu son volume de ventes progresser de plusieurs dizaines de points entre le premier trimestre 2020 et la même période en 2021. Les deux marques qui en ont le plus profité sont Xiaomi et Vivo. Elles ont toutes deux progressé de 80 % et 85 %, respectivement. Xiaomi représente désormais 15 % et Vivo 11 %. Ils sont respectivement troisième et cinquième.

Xiaomi se rapproche d'Apple et Vivo d'Oppo

Nous remarquons également que le Xiaomi a rarement été aussi près de dépasser Apple. La firme de Cupertino a vendu 44 % d’iPhone supplémentaires, soit 57 millions d’unités, entre janvier et mars. Elle représente maintenant 17 % du marché, soit deux points de plus que Xiaomi. Samsung reste leader mondial, avec 23 % du marché et 77 millions de téléphones écoulés. La firme coréenne a progressé de 32 % en volume.

Oppo reste quatrième, malgré la pression de son cousin germain Vivo. La marque a progressé de 68 % pour atteindre les 38 millions de smartphones vendus. Espérons pour Oppo que la sortie des Find X3 (Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite) et des derniers A (A94, A74, A54) lui permettront de garder cette avance.

La troisième information importante est la concentration du marché. Toutes les marques classées à partir de la sixième place représentent 82 millions de smartphones vendus, soit 24 % du marché mondial. Leurs volumes ont fondu de 23 % en un an, alors que le marché progresse de 24 %. C’est une vraie contre-performance. Cela veut dire qu’il y a bien eu un report des ventes de Huawei vers les principaux concurrents, sans que cela ait pu bénéficier à des marques plus confidentielles.