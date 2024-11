Huawei révolutionne le transfert de fichiers avec un simple geste de la main

Huawei vient de dévoiler une innovation surprenante dans le domaine du partage de fichiers avec sa nouvelle fonction « AI Teleportation ». Voici comment elle fonctionne.

Présentée lors du lancement des séries Mate 70 et Mate X6 en Chine, cette technologie permet de transférer des contenus entre appareils d'un simple geste de la main, comme s'il s'agissait de « saisir » virtuellement les données.

Cette fonctionnalité futuriste, qui rappelle les interfaces gestuelles des films de science-fiction, fonctionne de manière étonnamment simple : l'utilisateur fait un geste de préhension pour « attraper » le contenu d'un appareil, puis le « relâche » au-dessus du dispositif destinataire pour effectuer le transfert. Pour l'instant, la fonction se limite aux images et aux captures d'écran, mais Huawei pourrait l'étendre à d'autres types de fichiers à l'avenir.

Huawei veut changer votre façon de partager des fichiers

Richard Yu, président de la division grand public de Huawei, a qualifié cette innovation de « téléportation IA ». Le système s'appuie sur des capteurs de mouvement IA avancés, capables de reconnaître avec précision les gestes des utilisateurs.

Cette technologie est actuellement exclusive aux derniers modèles de la marque : la série Mate 70, le smartphone pliable Mate X6 et la tablette MatePad Pro 13.2 2025. Le Mate 70 Pro Plus, flagship de la gamme, impressionne également par ses caractéristiques techniques avec son écran OLED LTPO de 6,9 pouces, sa batterie de 5 700 mAh compatible avec la charge rapide 100W, et son système photo sophistiqué incluant un capteur principal de 50 MP à ouverture variable.

Bien que similaire à AirDrop d'Apple dans son concept, la fonction AI Teleportation de Huawei se distingue par son interface gestuelle intuitive. La technologie utilise le système de mise à jour HOTA (Huawei-Over-the-Air), suggérant la possibilité d'une extension future à d'autres appareils de la marque.

Cette innovation pourrait marquer un tournant dans la manière dont nous partageons nos fichiers au quotidien, même si son déploiement reste pour l'instant limité. Huawei semble vouloir repousser les frontières de l'interaction homme-machine, en rendant la technologie toujours plus naturelle et intuitive. Encore faudrait-il que ces nouveaux gestes deviennent aussi intuitifs à l’avenir que cliquer sur un simple bouton aujourd’hui.