Huawei va s’écrouler à la 7ème place du marché du smartphone en 2021

Huawei sera relégué à la 7ème place du marché du smartphone dans le monde dès 2021, avance un rapport de TrendForce. Acculé par les sanctions américaines à son encontre et privé de sa filiale Honor, le groupe chinois va enregistrer une baisse de 73% de ses ventes de téléphones mobiles 5G.

Un rapport des analystes de TrendForce dresse l'état du marché du smartphone en 2020. Marqué par la pandémie de Covid-19, le marché du mobile enregistre une baisse de 11% de sa production pour l'année écoulée. Parmi les constructeurs les plus touchés, on trouve Huawei. Privé de licence Android et des applications Google, le groupe chinois est descendu à la troisième place du podium mondial. En 2020, Huawei n'a vendu que 170 millions de smartphones. On est loin des records des années précédentes (240 millions en 2019).

Alors que les restrictions s'intensifient à son égard, Huawei anticipe un nouvel effondrement de ses ventes au cours de l'année 2021. Selon TrendForce, le groupe chinois ne vendra que 45 millions de terminaux 5G dans le monde, en baisse de 73% par rapport à 2020. Huawei devrait ainsi se contenter de 8% des parts du marché de la 5G. Dans ces conditions, TrendForce affirme que Huawei sera relégué à la 7ème place du classement, derrière Transsion, Oppo et Vivo dès l'année en cours.

Privé de Honor, Huawei s'effondre

Evidemment, les sanctions décrétées par Donald Trump sont à l'origine de ce soudain effondrement. Avant la mise en place du décret Trump en mai 2019, Huawei était d'ailleurs proche de ravir la place de numéro 1 mondial à Samsung. La revente de la filiale Honor contribue aussi à l'érosion des chiffres de ventes de la firme chinoise. Sans les résultats de Honor pour gonfler ses chiffres, Huawei n'est plus de taille à rivaliser avec Samsung ou Apple, les deux mastodontes du secteur.

Contrairement à Huawei, le reste du marché du smartphone devrait rapidement reprendre des couleurs cette année, en dépit des mesures de confinement toujours en cours. “Le marché mondial des smartphones se rétablira progressivement à mesure que les gens s'habitueront à la ‘nouvelle normalité' résultat de la pandémie” glisse TrendForce. De plus, l'avénement de la 5G devrait pousser une foule de consommateurs à renouveler leur smartphone.

Source : TrendForce