Huawei dément vouloir vendre sa division smartphone malgré l’effondrement des ventes

Huawei ne cédera pas sa division smartphone. Malgré les sanctions américaines et l'effondrement de ses ventes de téléphones, le groupe chinois n'envisage pas de revendre sa branche smartphone. Pour survivre à l'embargo, le constructeur souhaite plutôt se focaliser sur la conception de terminaux haut de gamme.

Depuis le mois de mai 2019, Huawei n'a plus autorisé à préinstaller les services et applications Google dans ses smartphones ni de commercer avec des firmes américaines. Pire, le groupe n'est plus en mesure d'exploiter des technologies conçus aux Etats-Unis. Acculé par Washington, Huawei sera bientôt relégué à la 8ème place du marché mondial du smartphone, derrière Xiaomi, Oppo et Vivo.

Afin de dégager des bénéfices, Huawei a récemment vendu sa filiale Honor à un consortium composé de 40 entreprises chinoises. Cette manoeuvre permet surtout à la marque d'échapper aux restrictions en cours contre Huawei. Affranchi de son ancienne maison mère, Honor se prépare à lancer des smartphones alimentés par des SoC Qualcomm. Récemment, Honor aurait même récupéré sa licence Android.

Huawei se concentre sur les smartphones haut de gamme

Après avoir vendu Honor, Huawei envisagerait de céder sa division smartphone, affirmaient des rumeurs récentes relayées par le blog ITHome. D'après le blog, le groupe aurait entamé des négociations avec “une société dirigée par la Commission publique de surveillance et d'administration des actifs d'une grande ville de Chine”.

Un porte-parole de Huawei est rapidement monté au créneau pour faire taire les rumeurs. Le constructeur dément fermement et affirme ne pas avoir l'intention de vendre sa division mobile. Au contraire, Huawei assure se concentrer sur la mise au point de ses prochains smartphones premium, dont les P50 avec Harmony OS : « Huawei a pris connaissance des rumeurs non fondées qui circulent actuellement sur la possible vente de ses marques de smartphones haut de gamme. Ces rumeurs n’ont aucune légitimité. Huawei ne projette rien de tel. Nous restons pleinement engagés dans notre activité smartphone et nous allons continuer de proposer les meilleurs produits et expériences possibles à travers le monde. »

Comme annoncé par le passé, la marque va se recentrer sur le segment du haut de gamme. C'est notamment dans cette optique que Huawei a revendu Honor. La filiale est en effet consacrée aux téléphones milieu de gamme à destination des plus jeunes. En se recentrant sur le haut de gamme, Huawei espère dégager assez de bénéfices pour survivre aux restrictions.

