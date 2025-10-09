Huawei prévoit 100 millions de smartphones compatibles 5.5G d’ici fin 2025, qui y aura droit ?

Avant la 6G, il y a une étape intermédiaire avec la 5.5G, ou 5G-Advanced. Le constructeur chinois Huawei pense que l’usage de la norme va exploser avec 100 millions de smartphones compatibles entre maintenant et la fin de l’année 2025.

L’histoire des réseaux mobiles est jalonnée d’étapes marquantes. Celles que l’on retient le plus étant bien sûr le passage d’une norme à une autre, par exemple de la 3G à la 4G, puis à la 5G. On oublie pourtant qu’avant d’en arriver là, il y a des étapes intermédiaires tout aussi impactantes dans le quotidien des utilisateurs. Vous vous souvenez de l’introduction de la 4G+ ? Elle est souvent confondue avec la 4G classique aujourd’hui, bien qu’elle présente des débits supérieurs.

C’est la même chose avec la 5G. Nous allons certes passer à la 6G dans quelques années, mais pour le moment, les efforts sont concentrés sur la 5.5G, aussi appelée 5G-Advanced. 10 fois plus rapide que la 4G avec sa vitesse pouvant atteindre 10 Gbp/s en téléchargement et 1 Gbp/s en envoi, la norme a techniquement été lancée en 2024. Elle est déjà là, mais pas pour tout le monde.

100 millions de smartphones compatibles 5.5G d’ici la fin de l’année, Huawei est optimiste

Les premiers smartphones compatibles 5.5G datent du début de l’année 2024 et sont signées Oppo. Il y en a eu d’autres depuis et ce n’est pas près de s’arrêter. Selon Huawei, “100 millions de consommateurs bénéficieront de l’expérience premium offerte par la 5G-A” entre maintenant et la fin de l’année 2025. “De plus, près de 60 000 réseaux 5G-A dédiés seront déployés dans tous les secteurs“, prédit la marque chinoise.

Lire aussi – 6G : les chercheurs parviennent déjà à obtenir des débits à 100 Gb/s, dix fois plus que la 5G

Pour elle, l’objectif est de répondre à la présence croissante de l’IA au sein de nos appareils mobiles. Elle nécessite une vitesse de transmission des données que la 5.5G peut assurer. Cela veut-il dire que nous en profiterons à grande échelle bientôt ? C’est très peu probable. Car si Huawei investit beaucoup dans le développement de la 5.5G, les résultats seront largement restreints à la Chine. En Europe, quelques pays ont terminé la vérification commerciale de la norme au premier trimestre 2025, mais depuis, peu de nouvelles.

Source : MediaConnect