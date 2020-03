Huawei va présenter une nouvelle Smart TV Vision le 8 avril 2020

Huawei s’apprête à présenter une nouvelle Smart TV de la gamme Vision. Sans surprise, ce nouveau téléviseur connecté va succéder la Huawei Vision dévoilée en septembre dernier. La conférence de présentation aura lieu le 8 avril 2020. On fait le point sur les premières informations disponibles.

En septembre 2019, Huawei dévoilait la Huawei Vision, une télévision connectée très différente des Smart TV traditionnelles. Equipée d’Harmony OS, l’OS maison développé par le groupe, la télévision permet aux utilisateurs de contrôler tous les objets connectés IOT (Internet of Things) de leur installation domestique depuis l’interface. Elle se distingue aussi par une caméra frontale pour les appels vidéo. Le téléviseur de Huawei est très similaire à la Honor Vision, la télévision connectée de sa filiale Honor.

Une nouvelle Smart TV Huawei avec écran 85 pouces

D’après nos confrères de Huawei Central, Huawei s’apprête déjà à dévoiler une seconde génération de Vision. Une présentation en ligne destinée au marché chinois aura en effet lieu le 8 avril 2020. Dans la foulée, le constructeur annoncera l’arrivée des P40, P40 Pro et P40 Pro+ en Chine.

Une image promotionnelle dévoilée par la marque sur les réseaux sociaux chinois met en évidence le capteur selfie escamotable logé dans partie supérieure, comme celui de la première version. D’après le média, ce tiroir coulissant devrait être agrémenté de nouveaux capteurs par rapport à la première version.

Toujours selon les informations de Huawei Central, cette nouvelle Huawei Vision serait construite autour d’un écran 4K Quantum Dot 120 Hz de 85 pouces. L’an dernier, la firme avait cantonné sa télévision à trois formats d’écran différents : 55, 65 et 75 pouces. Côté fiche technique, on y retrouverait sans surprise le processeur Honghu 818 développé par HiSilicon, qui équipe déjà la Honor Vision.

Aux dernières nouvelles, la Huawei Vision de seconde génération sera une nouvelle fois réservée au marché chinois. Pour l’heure, on ignore si la firme envisage de commercialiser son téléviseur connecté à l’international. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur la Huawei Vision dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central