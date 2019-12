Xiaomi et Huawei sont bien partis pour casser le prix des TV OLED en 2020

Xiaomi et Huawei sont les dernières marques à rejoindre le marché des télévisions OLED. Les deux constructeurs très connus pour leurs smartphones en Europe, doivent commercialiser leurs premiers modèles en 2020. Une quinzaine d’entreprises ont rejoint le marché depuis que LG a introduit la première télévision dotée de cette technologie en 2013.

La technologie OLED est dans les télévisions depuis 2013, mais longtemps le prix de ces écrans en faisaient des produits ultra premium pour ne pas dire inaccessibles au plus grand nombre. Le prix de ces téléviseurs a baissé chaque année, mais les télévisions OLED restent en général environ deux fois plus chères que leurs équivalents LCD.

Mais en 2020, les prix devraient repartir beaucoup plus vite à la baisse. D’abord parce que l’offre va se diversifier. La transition à l’OLED est en effet plutôt un succès pour des firmes comme Sony et Panasonic. Les innovations récentes, notamment avec les écrans flexibles ou enroulables (chez LG et Sharp) montrent que le segment est un puits d’innovation. Et cela attire depuis plusieurs années de nouveaux acteurs.

La croissance des capacités de production est d’autant plus forte qu’une quinzaine de constructeurs ont rejoint l’aventure depuis la mise sur le marché des premières télévision OLED LG. Mais cela devrait se poursuivre nettement plus vite en 2020 avec deux arrivées de poids : Xiaomi et Huawei. Pour Huawei, entrer dans l’OLED, c’est se crédibiliser sur le secteur des télévisions face à Sony et Panasonic, sur un segment premium – avec vraisemblablement beaucoup d’innovation technologique.

Marché en forte croissance

Mais pour Xiaomi, c’est une autre histoire. On peut penser notamment à sa télévision Redmi TV – une smart TV 4K 70 pouces (LCD pour l’instant) qui est vendue seulement 480 € en Chine. Bien sûr, on attend là encore de Xiaomi une proposition aujourd’hui impossible : de l’OLED avec toutes les dernières technologies smart TV pour un prix proche de celui des téléviseurs LCD actuels.

Selon Business Korea en 2019, 3 millions de TV OLED seront vendues dans le monde. Ce chiffre devrait atteindre 5 millions l’année prochaine, et 10 millions d’ici 2023.

