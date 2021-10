Huawei présente le MateBook 14s, un PC portable sans caméra pop-up et ça fait du bien

Huawei dévoile l'un de ses nouveaux fleurons en matière de PC portable : le MateBook 14s. L'ordinateur profite d'un écran 3:2 tactile à 90 Hz, d'un Core i5 ou i7 de 11e génération, d'une charge ultrarapide et d'un design des plus léchés. Et celles et ceux qui détestent la caméra pop-up intégrée aux précédentes versions seront ravis : celle-ci a disparu. Mais ce ne sont pas les seules surprises que réserve l'ordinateur, dont voici un petit tour d'horizon.

Présenté il y a quelques jours en Chine, le MateBook 14s arrive officiellement en France. Huawei vient en effet d'annoncer la prochaine disponibilité dans l'Hexagone de son nouveau PC portable lors d'une conférence organisée à Paris.

Comme son nom le laisse supposer, le Huawei MateBook 14s se targue d'une diagonale d'écran de 14″. ce PC portable tactile devrait séduire celles et ceux qui ont besoin d'un ordinateur polyvalent : bureautique, vidéo, retouche photo et même un peu de jeu. Le MateBook 14s sait quasiment tout faire, d'autant qu'il est équipé d'un Core i5 ou Core i7 de 11e génération. Notez en revanche qu'on n'y trouve aucune puce graphique signée AMD ou Intel. Il faudra donc compter sur la puce embarquée Iris Xe d'Intel.

Avec le MateBook 14s, Huawei lâche sa caméra pop-up

On pouvait s'attendre à ce que Huawei intègre sur son 14s une caméra pop-up au clavier, comme sur le MateBook 14 AMD que nous avons testé l'an dernier. Un dispositif que peu d'utilisateurs apprécient, puisqu'il est impossible de régler la hauteur de la webcam. Certes, on pourra arguer qu'une caméra extractible intégrée au clavier offre davantage de sécurité. Mais force est de constater que pour les personnes de grande ou moyenne taille, l'angle de vision de la caméra est totalement inadapté.

Bonne nouvelle donc, puisque la caméra du MateBook 14s profite d'une position beaucoup plus classique : celle-ci est située dans la bordure haute de l'écran. En parlant d'écran justement, Huawei explique celui-ci ne pâtit pas de ce placement et que sa surface d'affichage est de 90%. Les bandes noires sont donc relativement discrètes. Toujours concernant l'écran, le PC profite d'une vitesse de rafraîchissement en 90 Hz (mais réglée par défaut sur du 60 Hz, afin d'économiser la batterie) et d'un affichage en 3:2.

Huawei a travaillé sur la qualité audio de son MateBook 14s

En termes de connectique, on profite de deux ports USB-C (dont un en Thunderbolt) situés à gauche de l'appareil. À droite, on dispose d'un port USB 3.2 Gen 1. Pour la partie vidéo, l'appareil bénéficie également d'un connecteur HDMI 1.4b. Quant à la liaison sans fil, le PC est compatible Wi-Fi 6.

Pour l'audio, on trouve sur le MateBook 14s un port jack classique, mais également la technologie Huawei Sound. L'appareil exploite ainsi 4 haut-parleurs : grâce à ses deux tweeters et ses deux woofers, il sépare les basses et les aigus. On profite également de 4 micros qui offrent une captation à plus de 5 mètres et bénéficient d'une réduction de bruit effectuée à l'aide de l'IA embarquée.

Le PC est livré avec un chargeur de 90W, lequel offre 3 heures d'autonomie pour 15 minutes. Huawei assure par ailleurs que son PC peut tenir 13h en lecture vidéo en 1080p.

Prix et disponibilités du MateBook 14s

Le PC est commercialisé en trois configurations, dont voici les tarifs :

Core i7 / 16 Go de RAM / SSD NVMe de 1 To et certifié EVO à 1549 €

Core i7 / 16 Go de RAM / SSD NVMe de 512 Go à 1349 €

Core i5 / 16 Go de RAM / SSD NVMe de 512 Go à 1149 €

En outre, il est disponible en deux coloris : gris ou vert épicéa. Une teinte qui détonne par rapport aux couleurs habituelles en matière de PC Huawei… Et qui nous a particulièrement séduits lors de la conférence de presse organisée par Huawei. Concernant les disponibilités, le PC est d'ores et déjà accessible en précommande et sera livré à compter du 25 octobre prochain (à l'exception du modèle à 1549 €, qui arrivera en novembre). Pour toute commande de l'un des 3 modèles, le constructeur offre un casque Freebuds Studio.

Notez que le PC est livré sous Windows 10. La mise à jour vers Windows 11 est possible et comme prévu par Microsoft, elle est entièrement gratuite. En revanche, notez que celle-ci n'apparaît pas encore dans le Windows Update. Il faudra soit patienter encore quelques semaines avant de la voir débarquer, soit forcer son installation à l'aide d'un fichier ISO de Windows 11.