Huawei va préinstaller 70 applications Android sur les smartphones privés de Google

Huawei a décidé de préinstaller 70 applications Android populaires du Play Store sur ses futurs smartphones. Privé des applications et services de Google, le groupe chinois va aussi imposer une série d’alternatives de son cru, dont Huawei Video, à ses utilisateurs.

Huawei a l’intention de préinstaller 70 applications Android sur les smartphones privés du Play Store et des Google Mobile Services, rapportent nos confrères de Mobiltelefon ce 6 février. Le média a apparement assisté à une présentation de Huawei à huis clos réservée aux journalistes d’Europe de l’Est. La firme a détaillé les mesures mises en place pour survivre à l'embargo décrété par Donald Trump en mai 2019.

Tout d’abord, Huawei va donc préinstaller une importante quantité d’applications populaires. Cette décision vise évidemment à compenser l’absence du Play Store. Huawei veut permettre aux usagers lambda d’accéder facilement à leurs applications préférées sans devoir passer par l’installation d’un APK ou par App Gallery, son alternative à la boutique de Google. Evidement, il restera possible d’installer des applications supplémentaires.

En fonction de votre pays de résidence, la liste des applications qui seront préinstallées sur votre smartphone Huawei sera différente. La firme va se baser sur les préférences des consommateurs.Pour sélectionner quelles applications seront intégrées par défaut à ses téléphones, le constructeur se baserait simplement sur le classement établi par le Google Play Store. Néanmoins, Huawei ne devrait pas être autorisé à intégrer certaines applications américaines ultra populaires, comme Facebook ou WhatsApp, suite aux sanctions.

La firme chinoise va aussi proposer aux utilisateurs des alternatives chinoises aux services de Google. Sans surprise, ces services seront préinstallés de la même manière que les applications Android les plus populaires de votre région. On trouvera notamment Huawei Video à la place de YouTube et une alternative à Google Maps développée avec Tom-Tom. Comme annoncé, Huawei a tiré un trait sur les applications Google.

70 applications Android préinstallées sur les P40 ?

D’après le média, Huawei devrait commencer à mettre en pratique ces mesures sur les Huawei P40, P40 Pro et P40 Lite, ses prochains flagships. Après le lancement raté des Mate 30 et Mate 30 Pro en Europe, Huawei ne peut plus se permettre d’atteindre que la situation ne se débloque.Pour rappel, les Huawei P40 seront présentés à la fin du mois de mars 2020. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Mobiltelefon