Huawei annonce les Freebuds 4i, des écouteurs à réduction de bruit active à moins de 100 euros

Huawei vient de lever le voile sur ses nouveaux écouteurs True Wireless : les FreeBuds 4i. Dotés d’une technologie réduction de bruit active et d’un nouveau design par rapport aux 3i, ils sont proposés à un prix de 100 euros, ce qui les rend intéressants sur le papier.

Tous les constructeurs de smartphones veulent leur écouteurs True Wireless pour accompagner leurs produits. Apple, OnePlus, Samsung… et bien évidemment Huawei. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui puisqu’il présente son nouveau bébé : les FreeBuds 4i. Ces écouteurs succèdent logiquement aux FreeBuds 3i et veulent apporter le meilleur de la technologie Huawei sur le segment. Ils se dotent d’un nouveau design, avec un boîtier ovoïdal qui, selon la firme, s’adapte mieux à la forme de la paume. Nous les croyons sur parole, l’important étant avant tout qu’ils ne prennent pas trop de place dans une poche ou un sac.

Ce boitier se montre très classique dans son approche du produit, avec une petite led à l’extérieur pour informer sur l’autonomie et la connexion ainsi qu’un capot qui permet d’accéder aux écouteurs. Le produit est disponible en blanc, noir et rouge. Les écouteurs en question adoptent une forme intra auriculaire classique avec embout en caoutchouc et petit appendice pour bien le caler dans le pavillon de l’oreille. Sans surprise, Huawei propose également une dimension tactile à son produit, puisqu’il est possible de contrôler ses FreeBuds en tapotant dessus, pour changer de musique ou de mode d’écoute, par exemple. Une chose que l’on voit partout ailleurs mais toujours appréciable sur ce genre d'appareil.

Les FreeBuds 4i proposent la réduction de bruit active

Mais le plus grand atout des FreeBuds 4i est la présence d’un algorithme de réduction de bruit active. Ce n’est pas une nouveauté, puisque la chose était déjà présente sur le modèle précédent de Huawei. Pour les non-initiés, cela signifie qu’une fois les écouteurs enfilés et l’option activé, les bruits autour de vous disparaissent. Si l’algorithme est efficace, vous n’entendrez même pas quelqu’un parler à quelques mètres de vous même sans musique jouée en arrière-plan.

Les écouteurs proposent aussi un mode perception, qui permet de faire l’inverse. Grâce au micro à l’extérieur de l'objet, vous entendrez tous les bruits autour de vous, même avec la musique à fond. Là encore, la chose est intéressante si elle est maîtrisée et permet une plus grande sécurité lors de vos déplacement urbains. Il faudra bien évidemment tester tout ça pour déterminer si ces deux algorithmes fonctionnent efficacement.

Huawei promet 22 heures d’autonomie

L’autonomie est le nerf de la guerre concernant ce genre de produit et avec ses Freebuds 4i, Huawei promet une batterie pouvant aller jusqu’à 22 heures avec la réduction de bruit active (en combinant écouteur et boîtier). Le boitier est compatible avec la charge rapide et peut théoriquement proposer quatre heures de musique pour dix minutes de charge seulement.

Pour le son en lui-même, le constructeur indique que ses FreeBuds 4i sont équipés de drivers de 10 mm qui promettent des basses puissantes. Le communiqué vante les mérites du produit sur les musiques pop. Là encore, c’est une donnée qu’il nous faudra vérifier lors de nos tests, ce genre de déclaration étant sujette à caution. Enfin, il faut signaler que si vous êtes équipé d’un smartphone Huawei avec EMUI 10 ou plus, vous pourrez bénéficier de petites options supplémentaires comme l’appairage rapide, très pratique.

En bref, les FreeBuds 4i sont séduisants sur le papier et pourraient venir titiller les cadors du segment que sont les Airpods d’Apple ou les Galaxy Buds Pro de Samsung. L’argument principal de ce nouveau challenger est son prix fixé à 99 euros, soit une centaine d’euros de moins que la concurrence directe. Les écouteurs seront disponibles dès le 22 mars sur le site de Huawei et 20 euros seront remboursés sur l’achat jusqu’au 25 avril.