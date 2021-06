Huawei P50 : découvrez les premières photos de prise en main

Le Huawei P50 vient d'apparaître dans une série de photos volées. La source de ces images a visiblement eu la chance de prendre en main la version standard du smartphone. Sur les clichés, on découvre dans les détails l'immense appareil photo, composé de 4 capteurs et de deux cercles, et un coloris rose particulièrement bling-bling.

Les indiscrétions concernant les Huawei P50 continuent alors que la présentation officielle approche à grand pas. Au cours des derniers jours, des photos volées montrant le P50 standard sont apparues sur les réseaux sociaux chinois. Les clichés ont ensuite été relayés par plusieurs blogs et médias, dont Sparrow News.

Le design du smartphone n'est pas vraiment un mystère. Lors de la conférence de juin consacrée à Harmony OS, Huawei a offert un bref aperçu des smartphones. L'entreprise confirmait ainsi le bloc photo composé de deux immenses cercles. Cet élément visuel rappelle énormément les Honor 50, les derniers fleurons de l'ancienne filiale de Huawei.

Un coloris rose brillant pour le Huawei P50

Ce bloc photo original est visible sur les clichés de prise en main. Dans le cercle au dessus, Huawei loge trois capteurs photo. Dans la seconde forme arrondie, on aperçoit un quatrième objectif photo suivi d'un flash LED. Les P50 Pro et P50 Pro+, plus haut de gamme, embarqueraient jusqu'à 5 capteurs dont un objectif Sony IMX800, un immense module photo mesurant 1 pouce.

Huawei déclinera le P50 standard en divers coloris originaux. Les photos montrent un coloris rose brillant particulièrement bling-bling. On imagine que ce coloris pourrait être réservé au marché chinois, plus friand d'excentricités. Fidèle à ses habitudes depuis quelques années, Huawei va décliner la gamme en trois modèles : un P50 standard, un P50 Pro et un P50 Pro+ ultra premium.

Aux dernières nouvelles, le groupe chinois annoncera les trois P50 lors d'une conférence prévue le 29 juillet 2021. Acculé par les sanctions américaines, Huawei devrait commercialiser le smartphone dans une poignée de pays en quantités très limitées. De même, la marque devrait d'abord se contenter d'annoncer les versions 4G de la gamme. Dans un second temps, les éditions 5G seront commercialisées pour donner un coup de fouet aux ventes.

Source : Sparrow News