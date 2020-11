Huawei P40 Pro : l’écran est moins bon que celui de l’iPhone 12 Pro selon DxOMark

Le Huawei P40 Pro est à nouveau passé sur le banc de test de DxOMark. Cette fois, le laboratoire français s’est intéressé aux performances de l’écran AMOLED. Après un test approfondi, la dalle a été jugée décevante par rapport aux autres flagships sortis cette année, dont l’iPhone 12 Pro.

Depuis l’an dernier, DxOMark teste aussi les écrans de smartphones. Après avoir testé celui des OnePlus 8 Pro, Galaxy Note 20 Ultra, iPhone 12 Pro et Xiaomi Mi 10 Ultra, la firme parisienne s’est penchée sur la dalle AMOLED 90 Hz de 6,58 pouces du P40 Pro de Huawei.

L’écran conçu par BOE Technology, une firme chinoise spécialiste dans les dalles d’affichage, écope d’un score général de 85 points. Il se fait ainsi distancer par la plupart des dalles testées jusqu’ici, dont celle de l’iPhone 12 Pro (87 points), Galaxy S20 Ultra (87 points), Galaxy Note 20 Ultra (89 points) ou le OnePlus 8 Pro (88 points). Par contre, il fait largement mieux que le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Un écran décevant d’après DxOMark

Globalement, DxOMark a été plutôt déçu par l’écran du P40 Pro. Dans le détail, la dalle hérite par exemple d’une note de lisibilité de 66 points, de 87 points pour la réactivité du tactile et de 83 points pour le rendu des couleurs. « Bien qu’il ait un bon contrôle du mouvement et affiche des couleurs acceptables dans l’ensemble, ces points forts ne sont pas suffisants pour compenser les problèmes d’aliasing et de précision tactile du Huawei P40 Pro » tacle DxOMark. Le laboratoire regrette surtout les « paramètres de luminosité par défaut plus sombres que la moyenne » des autres smartphones du marché.

De plus, l’écran déçoit par ses performances vidéo, une faible précision du tactile « sur les côtés et en particulier dans les coins inférieurs » et des problèmes d’aliasing particulièrement présents lors d’une partie de jeu vidéo. Néanmoins, la dalle AMOLED sauve les honneurs grâce à son excellent rendu des couleurs, des mouvements et un niveau de luminosité très adapté à lecture en conditions de basse luminosité. Que pensez-vous de ce test ? Vous confirmez les conclusion de DxOMark ? On attend votre avis dans les commentaires.