Huawei P30 Pro : un nouveau modèle avec les services Google est en préparation

Malgré les nombreuses qualités de la gamme P40, Huawei continue à surfer sur la « vague » des modèles sortis l’année dernière, les P30. La présence des services Google et y probablement pour quelque chose. Après avoir dévoilé le P30 Lite New Edition, le constructeur chinois s’apprête à lancer une nouvelle version de son flagship, le P30 Pro.

Lancé il y a un plus d’un an, le Huawei P30 Pro n’est pas mort, loin de là. Le smartphone continue à rencontrer le succès, malgré la récente commercialisation du P40 Pro. Et il y a une raison à cela : non content d’exceller en photo, d’adopter un design classieux et d’être pourvu d’un Kirin 980, le P30 Pro profite aussi de l’écosystème Google. Contrairement à son successeur, on y trouve donc le Play Store pour télécharger des applications, YouTube, Gmail, Maps, Drive, etc. Bref, on bénéficie sur ce smartphone de tout ce dont on profite habituellement avec un smartphone Android, ce qui n’est pas le cas de la série P40 ni du Mate 30 Pro sorti en fin d’année dernière.

Le nouveau P30 Pro sera dévoilé d’ici le 15 mai 2020

Huawei a bien compris que son P30 Pro continuait à faire l’unanimité (au détriment du P40 Pro, donc). Si plus d’une année s’est écoulée depuis la sortie du smartphone, le constructeur a visiblement décidé de sortir une nouvelle itération de son flagship. Ainsi, le Huawei P30Pro New Edition a été récemment repéré sur le site officiel allemand du fabricant. Aucun visuel de l’appareil n’est pour l’instant disponible, mais une date de disponibilité est d’ores et déjà annoncée. Sur le site allemand de Huawei, on peut en effet lire la mention suivante :

« Conditions de participation pour la campagne HUAWEI-Vodafone & otelo P30 Pro / P30 / P30 lite New Edition / * P30 Pro NEW EDITION incluant la tablette Huawei T3 10 + coque de protection. […] La période promotionnelle du P30 Pro NEW EDITION s’étend du 15 mai 2020 au 4 juin 2020. »

On ignore quelles en seront les nouveautés, mais on sait d’ores et déjà que l’appareil profitera bel et bien des GMS, les fameux services Google. En revanche, si l’on se fie à la période promotionnelle mentionnée par Huawei, l’annonce de ce nouveau modèle ne devrait donc pas tarder. On peut raisonnablement s’attendre à une présentation officielle dans le courant de la semaine ou en début de semaine prochaine.