Huawei inaugure sa gamme de smartphones la plus élitiste avec le Mate 60 RS Ultimate Design

Le fabricant de smartphones Huawei a annoncé le lancement d’une nouvelle série de smartphones aux performances encore plus poussées et aux finitions toujours plus luxueuses. Il inaugure cette gamme avec le Huawei Mate 60 Ultimate Design.

Les smartphones de la nouvelle gamme Ultra Design de Huawei coûteront encore plus cher que le smartphone le plus élitiste de Huawei actuellement, le Huawei Mate X3. C’est dire si le Mate 60 RS Ultimate Design constitue le summum de ce que la compagnie peut proposer en termes de technologie et de design. La fiche technique complète de l’appareil n’a pas encore été dévoilée, mais comme on peut le voir dans l’illustration, l’aspect esthétique du Mate 60 RS Ultimate Design est réellement unique et innovant.

Le châssis du Mate 60 RS Ultimate Design est composé de verre et de céramique, et le design général inspire également la finesse, l’élégance et la douceur des textures. Histoire de prouver à quel point ce smartphone est exclusif, le fabricant chinois annonce que « Le Mate 60 RS Ultimate Design est également le premier smartphone en céramique rouge produit en série ». L’autre coloris proposé est noir. On remarquera également l’originalité du module photo situé sur le dos de l’appareil, de forme octogonale, avec une disposition symétrique des objectifs.

Huawei inaugure une gamme de smartphones ultra premium avec le Mate 60 RS Ultimate Design

Le Mate 60 RS Ultimate Design fonctionne sous HarmonyOS 4, un OS qui dans sa version NEXT remplacera définitivement Android. Ce sera également le premier smartphone à proposer la communication par satellite en natif. Pas seulement dans les situations d’urgence, mais bel et bien dans la vie de tous les jours. On ne sait pas encore de quel processeur il est équipé, mais il ne fait aucun doute que Huawei possède le savoir-faire pour proposer un smartphone de haute volée.

Le Huawei Mate 60 RS, tout comme le Huawei P60 Pro, ne sera malheureusement commercialisé qu’en Chine, pour un prix d’environ 1543 € pour la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et 1700 € pour la version 16/1 To. Si vous êtes séduit par cet appareil et que vous parvenez, d’une manière ou d’une autre, à mettre la main dessus, sachez que les smartphones Huawei sont incompatibles avec les applications et services de Google, une lacune quasiment rédhibitoire pour la plupart des utilisateurs occidentaux.