Huawei Mate V : bientôt un smartphone à clapet pour rivaliser avec le Galaxy Z Flip 3

Selon des informations venues de Chine, Huawei pourrait bientôt dévoiler un nouveau smartphone pliant qui serait cette fois à clapet, de quoi venir directement concurrencer Samsung et son très célèbre Galaxy Z Flip 3.

D’après le leaker « Panda est chauve » sur le réseau social Weibo, Huawei s’apprête à dévoiler un smartphone nommé Mate V. Huawei est l’un des rares fabricants à être présent sur le marché des smartphones pliables, et son prochain modèle pourrait bien être son premier appareil à clapet.

En effet, « Panda est chauve » affirme que le Mate V ne ressemblera à aucun autre smartphone pliant du fabricant chinois, puisqu’il s’agira d’un appareil à clapet. Alors que Huawei rivalise déjà avec le Galaxy Z Fold 3 avec son Mate X2, le fabricant souhaiterait à présent s’attaquer au populaire Galaxy Z Flip 3.

Un smartphone à clapet performant en photo chez Huawei ?

Comme c’est déjà le cas sur son Huawei Mate X2, Huawei pourrait faire le choix d’équiper ses meilleures technologies optiques sur son prochain smartphone à clapet. En effet, alors que Samsung se contente d’une partie photo très modeste sur ses smartphones pliants puisqu’ils n’ont pas hérité des capteurs du Galaxy S21 Ultra, Huawei a lui utilisé la plupart des caméras de son Mate 40 Pro+ sur son Mate X2, ce qui fait de lui le meilleur smartphone pliant en photo.

On imagine que Huawei pourrait récidiver avec son Mate V à clapet, en utilisant au moins deux caméras de ses smartphones haut de gamme P50. Le Huawei Mate V devrait donc utiliser un capteur principal de 50 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 13 MP, mais il faudra probablement attendre la présentation officielle pour en être sûrs.

« Panda est chauve » a tout de même dévoilé qu’un prototype du smartphone utilisait un processeur Kirin 9000, qui avait été introduit l’année dernière sur le Huawei Mate 40 Pro 5G, et que le Mate V serait disponible d’ici la fin de l’année. Pour l’instant, on ne sait pas si Huawei compte ou non lancer le smartphone en France, mais il se pourrait bien que l’appareil à clapet soit réservé au marché chinois.

Source : Panda est chauve