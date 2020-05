Le Huawei Mate 40 Pro s’illustre à travers une nouvelle vidéo concept. Le youtubeur Multi Tech Media s’est amusé à modéliser en 3D ce à quoi pourrait ressembler le futur appareil du constructeur chinois.

Le Huawei Mate 40 et 40 Pro n’ont pas encore été officialisés, et pourtant, comme pour chaque smartphone du constructeur, les rumeurs, fuites, et autres dépôts de brevets vont bon train. Dernière révélation en date, le Huawei Mate 40 Pro pourrait être équipé d’un total de 8 capteurs photo. C’est en tout cas ce que laisse penser un brevet déposé par Huawei auprès de l’Office allemand des brevets et des marques.

En ce vendredi 8 mai, pas de nouvelles fuites ou de brevets, mais tout simplement un rendu en 3D réalisé par le youtubeur Multi Tech Media. Avec l’aide des différentes informations et rumeurs d’ores et déjà parues sur le Mate 40, le vidéaste a façonné un premier design du smartphone. Bien évidemment, rien de tout ça n’est officiel, et Multi Tech Media n’a fait que donner corps à son idée du look du Huawei Mate 40.

Un design plutôt élégant et des composants qui laissent rêveur

Ainsi le youtubeur a imaginé l’appareil avec un nouvel écran OLED 6,7 pouces et 114 Hz aux bordures extrêmement prononcées. C’est simple, la dalle occupe la quasi totalité de l’espace. À l’image, le résultat est plutôt flatteur pour l’œil comme vous pouvez le voir. Ensuite, Multi Tech Media a jugé bon de doter le smartphone d’un capteur d'empreintes sous l’écran comme on peut le trouver sur le Huawei P30 par exemple.

Il faut noter l’absence d’un port jack 3.5mm, une connectique malheureusement de plus en plus abandonné par les constructeurs. Toutefois certains smartphones font encore de la résistance, à l’instar du récent Black Shark 3. Pour ce qui est de la caméra selfie, le vidéaste a choisi un capteur 44 MP ToF 3D sous écran qui rappelle le prototype développé par Oppo.

Pour conclure, Multi Tech Media a imaginé un quintuple capteur principal (64 MP + 42 MP + 24MP + 16 MP + 20 MP). Ils forment alors cinq points, comparables à la face d’un dé. Le rendu est plutôt harmonieux, bien loin de l’agencement peu esthétique du bloc photo du Galaxy S20. Notez bien qu’il ne faut pas prendre en compte toutes ces spécificités techniques, et qu’il ne s’agit uniquement que d’interprétations et d’hypothèses de la part du vidéaste. Pour découvrir le travail de Multi Tech Media, retrouvez sa vidéo juste ci-dessous.

