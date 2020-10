Mate 40 : Huawei tease le quintuple capteur photo du smartphone

Huawei vient de teaser le quintuple capteur photo arrière des Mate 40. Une mystérieuse image publiée sur Sina Weibo montre en effet une configuration disposée dans un bloc photo hexagonal, une première sur le marché du smartphone.

Ce 14 octobre, Hua Hegang, cadre chez Huawei, a publié sur le réseau social chinois Sina Weibo une première affiche teaser destinée aux nouveaux Mate 40. Sur l'image, l'un des modèles est disposé dans l'ombre. On y distingue cependant un appareil photo en forme d'Hexagone avec 5 côtés apparents.

C'est la première fois qu'un constructeur opte pour un bloc photo de forme hexagonale. Ces dernières années, les appareils photo de nos smartphones ont cependant adopté plusieurs designs originaux. Dans un premier temps, les marques ont misés sur des blocs carrés, toujours visibles sur les iPhone 12 notamment. L'an dernier, Huawei a ensuite placé l'appareil photo du Mate 30 dans une forme arrondie. Et début d'année, la firme glissait les capteurs des P40 dans un bloc photo rectangulaire, comme celui des Galaxy S20 de Samsung.

Un capteur photo 108 mégapixels au programme des Mate 40

Teme, un leaker chinois réputé, a éclairci l'image à l'aide d'un logiciel de retouche. Sur l'image mise en ligne sur son compte Twitter (et visible ci-dessous), on y aperçoit distinctement 5 capteurs photo différents. Aux dernières nouvelles, Huawei miserait sur un capteur photo principal de 108 mégapixels et un objectif téléfoto. Néanmoins, la fiche technique complète de l'appareil est encore un mystère.

Pour rappel, Huawei présentera les Mate 40 lors d'une conférence en ligne prévue le 22 octobre 2020. Cette année, la gamme se composera de trois modèles : un Mate 40 standard, un Mate 40 Pro et un Mate 40 Pro+, une édition supplémentaire encore plus haut de gamme. Parmi les autres nouveautés, on trouve le SoC Kirin 1000, un écran 90 Hz et une recharge rapide de 65W.

Dans la foulée, la marque chinoise devrait annoncer le Freebuds Studio, un casque audio orienté haut de gamme avec une technologie de réduction de bruit. Dans une publication Twitter, Huawei a confirmé officiellement le lancement du casque. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.