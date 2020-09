Huawei : l’alternative payante à Google Maps de TomTom est disponible sur AppGallery

Huawei dispose d’une nouvelle alternative à Google Maps sur l’AppGallery, sa boutique d’applications rivale du Play Store. Développée par TomTom, leader mondial des GPS, l’application TomTom Go Navigation propose une expérience similaire à Google Maps. Par contre, ce service de navigation est payant.

Privé de licence Android sur décision de Donald Trump, Huawei n’est plus autorisé à intégrer les applications de Google, comme Gmail, Google Maps ou YouTube, sur ses smartphones. Dos au mur, le groupe chinois a rapidement lancé le développement d’alternatives aux applications phares de Google. Pour se passer du Play Store, la firme a ainsi mis au point AppGallery, sa propre boutique d’applications.

Aussi, Huawei a développé une alternative à Google Maps en partenariat avec TomTom. En janvier, les deux entreprises ont en effet signé un partenariat. En attendant que cette alternative soit mise au point, une nouvelle solution de navigation est arrivée sur l’AppGallery afin de compenser l’absence des Google Mobile Services.

Une alternative payante à Google Maps pour 1,99 € par mois

Cette application de cartographie et de navigation s’intitule TomTom GO Navigation. Ce 1er septembre 2020, l’application a fait son entrée sur l’AppGallery, annonce TomTom dans un communiqué de presse. Le service est aussi disponible sur l’AppStore et sur le Google Play Store.

L’application propose des cartes 2D et 3D, affiche le trafic routier en temps réel ou encore les radars. TomTom permet de consulter les cartes même sans connexion Internet. « TomTom GO Navigation permet aux conducteurs de naviguer en toute confiance avec les dernières informations routières » explique le communiqué.

Contrairement à Google Maps ou Here We Go, l’autre alternative disponible sur AppGallery, TomTom GO Navigation n’est pas gratuit. L’éditeur de logiciels néerlandais propose trois différents abonnements : un abonnement annuel à 12,99 €, un abonnement mensuel à 1,99 € et un abonnement de 6 mois pour 8,99 €.

Pour permettre aux internautes de tester le service, TomTom GO Navigation propose un essai gratuit de 30 jours sans condition. L’application va-t-elle parvenir à faire oublier l’absence de Google Maps aux utilisateurs de smartphones Huawei ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.