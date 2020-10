Huawei Mate 40 Pro : Amazon dévoile le prix et la date de sortie en Europe

Le Huawei Mate 40 Pro vient d'apparaître sur le site d'Amazon Allemagne. Quelques heures avant la conférence de présentation en ligne, cette fuite dévoile le prix de vente et la date de sortie sur le marché en Europe. Comme prévu, la marque chinoise ne baisse pas ses prix malgré l'effondrement annoncé de ses ventes.

Ce 21 octobre, Amazon Allemagne a mis en ligne, visiblement par erreur, la page produit dédiée au Mate 40 Pro de Huawei, rapporte le journaliste Roland Quandt sur son compte Twitter. La page a rapidement été effacée du site de e-commerce. On notera qu'Amazon a utilisé une image du Mate 30 Pro, son prédécesseur, en guise d'illustration.

Contrairement aux dernières rumeurs, le groupe chinois ne reportera pas la sortie à l'international à 2021 suite aux sanctions américaines. Sur la capture d'écran partagée par Quandt, Amazon Allemagne affirme que le smartphone sera commercialisé dès le lundi 9 novembre 2020. Cette date de sortie est probablement valable pour la plupart des pays d'Europe, dont la France.

Un prix de 1199€ pour le Mate 40 Pro de Huawei

Surtout, Amazon Allemagne dévoile le prix en euros du Mate 40 Pro. Cette édition haut de gamme sera vendue au prix de départ de 1199€. Il n'est pas impossible que le prix en vigueur dans d'autres pays d'Europe varie de quelques dizaines d'euros en fonction des taxes locales. De son côté, le Mate 40 Pro+, encore plus premium, devrait être proposé à 1400€. Enfin, le Mate 40 RS conçu avec Porsche grimperait à 2500€.

Enfin, la fuite confirme aussi une partie de la fiche technique du flagship, dont le capteur photo principal de 50 mégapixels, l'écran AMOLED de 6,67 pouces et l'intégration de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Huawei dévoilera les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ ce jeudi 22 octobre à 14H lors d'une conférence exclusivement en ligne. On s'attend à ce que la marque ouvre les précommandes juste après l'événement. On vous en dit plus dès que possible sur les Mate 40. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.