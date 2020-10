Huawei Mate 40 : présentation le 22 octobre 2020, c’est officiel

Huawei présentera finalement les Mate 40 et Mate 40 Pro lors d'une conférence le 22 octobre 2020. Suite aux sanctions américaines à son encontre, le groupe chinois pourrait dans un premier temps réserver ses nouveaux smartphones à la Chine. Les flagships ne débarqueraient dans le reste du monde qu'en 2021. On fait le point.

Dans un post sur Twitter, Huawei vient de confirmer la date de présentation des Mate 40. “Une puissance sans précédent arrive. Ne manquez pas l'annonce du 22.10.20” tease la marque chinoise. Covid-19 oblige, Huawei devrait se contenter d'une présentation en ligne diffusée en direct sur YouTube et sur son site officiel.

Sur fond de sanctions américaines, Huawei aurait décidé de lancer en exclusivité les Mate 40 sur le marché chinois. Privé de TSMC, la firme n'est plus en mesure de produire de SoC Kirin jusqu'à nouvel ordre. Dans ce contexte, Huawei préférerait réserver le stock de chipsets amassés pour les appareils vendus en Chine. TSMC aurait en effet produit le plus de SoC possible avant l'entrée en vigueur des restrictions. Actuellement, les ventes de smartphones Huawei sont très dépendantes du marché chinois. Pour éviter l'effondrement de ses revenus en fin d'année, le constructeur aurait été contraint de faire des choix stratégiques.

Pas de Mate 40 en Europe avant 2021 ?

Dans ces conditions, Huawei ne lancerait pas les Mate 40 en Europe avant les premiers mois de 2021.Les smartphones sont d'ailleurs passés entre les mains de plusieurs organismes de certification au cours des dernières semaines. Les flagships seraient disponibles dans des quantités très limitées lors de la sortie à l'international.

Côté fiche technique, les Mate 40 seront alimentés par une puce Kirin 1000/9000 gravée en 5 nm par TSMC. Si les sanctions perdurent, il pourrait bien s'agir du dernier SoC développé par HiSilicon, la filiale de Huawei dédiée à la création de puces pour mobile.

Du reste, les Mate 40 profiteraient d'une technologie de recharge rapide 66W, d'un système optique doté de 9 lentilles et d'un nouveau téléobjectif périscopique avec zoom 5x. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.