Huawei lance une chaîne TV 100% dédiée à Huawei. Appelée Huawei News, elle est chargée de revenir sur les différentes actualités du constructeur : nouveaux produits, innovations, ses avancées dans la 5G. Bien évidemment, la situation avec les Etats-Unis est l’un des sujets phares de la chaîne. L’objectif est d’ailleurs clair : apaiser les tensions et dédramatiser le conflit actuel avec les autorités américaines.

Huawei franchit une nouvelle étape dans son opération de reconquête de l’opinion publique. Après avoir joué la carte de la transparence avec le site Huawei Facts, le constructeur vient de lancer Huawei News, une chaîne de télévision exclusivement dédiée à l’actualité du constructeur. Le ton est donné dès la première actualité diffusée : « Huawei est toujours en activité ! », clamait haut et fort Susan Wang, la présentatrice fraîchement nommée de cette chaîne aux allures de BFM avec ses bandeaux d’information et ses gros titres.

En guise de première émission, Susan Wang est revenu en détails pendant 5 minutes sur les succès de la firme en 2019, et sur « l’incroyable » bonne santé de l’entreprise. Outre le lancement réussi du Mate X et du Mate 30, la présentatrice s’attarde quelques instants sur la 5G, insistant sur le fait que cette technologie va « augmenter notre confiance dans les systèmes numériques ».

À lire également : Huawei – son chiffre d’affaire progresse en 2019, mais 2020 sera une année difficile

Cette démonstration s’est conclue sur un appel au président américain Donald Trump. La présentatrice appelle de tout ses vœux au réexamen du bannissement de Huawei par les autorités américaines. Potus l’entendra-t-il ? L’avenir nous le dira. Selon les informations dispensées par les médias chinois, la chaîne devrait diffuser tout au long de l’année plusieurs émissions de ce type, durant lesquelles des invités seront réunis pour discuter de l’actualité du constructeur : lancement de nouveaux produits, news diverses et analyses des déclarations des responsables de l’entreprise et des partenaires et politiques.

Depuis la publication des premières news sur le sujet, les extraits vidéo de l’émission disponibles sur Youtube ont été supprimées. Huawei a-t-il demandé à ce que ces passages soient supprimés de la plateforme vidéo ? Il se peut également que ce coup de communication n’ait pas fonctionné comme l’entreprise l’aurait souhaitée, préférant la supprimer et ne pas réitérer la chose. Pour le savoir il faudra attendre la diffusion éventuelle d’un épisode 2 de Huawei News.

Source : South China Morning Post