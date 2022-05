Huawei lance les Watch GT 3 Pro et Fit 2, une autonomie de folie à partir de 149 euros

Huawei a profité d'un nouvel évènement majeur à Milan pour dévoiler ses futurs produits, et notamment ses dernières montres connectées : la Huawei GT 3 Pro et la Huawei Watch Fit 2. La première se destinera avant tout aux consommateurs exigeants à la recherche d'une montre premium à leur poignent, tandis que la seconde tentera de s'imposer comme un modèle d'entrée de gamme avec un design élégant et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et des performances sportives.

Comme vous le savez peut-être, Huawei a donné rendez-vous à la presse et aux fans du monde entier ce mercredi 18 mai 2022 pour un évènement d'envergure à Milan. Le constructeur a profité de cette conférence pour dévoiler ses futurs produits, comme le Mate Xs 2, son prochain smartphone pliable. En outre, la marque chinoise a également levé le voile sur ses nouvelles montres connectées, à savoir la Huawei Pro GT 3 et la Huawei Watch Fit 2. Design, caractéristiques techniques, date de sortie et prix, on fait le point sur tout ce que l'on sait sur les dernières smartwatch de la firme de Shenzhen.

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm : la montre premium par excellence

On débute donc ce tour d'horizon par la Huawei Watch GT 3 Pro 46mm. Entièrement composée de titane et arborant un grand cadran de 46 mm protégé par un verre en saphir anti-rayure, cette montre au design et aux fonctionnalités résolument premium se destine avant tout aux utilisateurs exigeants et fortunés en quête d'un produit luxueux.

En guise de cadran, Huawei a opté pour un écran tactile AMOLED Color Screen 1,43″ en haute définition. Bien évidemment, la Watch GT 3 Pro 46mm embarque une armada de capteurs nécessaires à l'enregistrement de vos données de santé et sportives. Accéléromètre, magnétomètre, thermomètre, baromètre, oxymètre de pouls pour mesurer le SPO2, électrocardiogramme pour le rythme cardiaque, la proposition est complète.

Concernant la connectivité, on retrouve évidemment la prise en charge du Bluetooth, du NFC et des fonctions GPS. Les utilisateurs pourront ensuite compter sur des haut-parleurs embarqués et sur un microphone pour passer des appels vocaux sans avoir à sortir leur smartphone. La bonne surprise que nous réserve Huawei se trouve au niveau de l'autonomie. Le constructeur promet 14 jours d'autonomie sur la Watch GT Pro 46 mm.

Cette estimation est valable pour un “usage quotidien typique”, qui comprend 30 minutes d'appels en Bluetooth par semaine, 30 minutes de lecture de musique, le suivi cardiaque activé, 90 minutes d'activités sportives avec GPS activé et les notifications de messages activées (50 SMS, 6 appels, et 3 alarmes par jour) et un écran allumé 200 fois par jour en moyenne. Sachez que la montre tournera sous Harmony OS 2.0 et qu'elle sera compatible avec des smartphones sous Android 6.0 ou iOS 9.0 à minima.

La Huawei GT 3 Pro 46mm sera déclinée en trois modèles distincts et les précommandes seront ouvertes dès le 18 mai 2022. Pour tout achat, une paire d'écouteurs sans fil Huawei Freebuds Pro sera offerte :

la GT 3 Pro 46mm Active à 369,99 €

la GT 3 Pro 46mm Classic à 399,99 €

la GT 3 Pro 46mm Elite à 449,99 €

Huawei GT 3 Pro 43mm : l'élégance de la céramique

On retrouve sur cette Huawei GT 3 Pro 43mm la grande majorité des fonctionnalités de suivi de la santé et des performances sportives du modèle 46mm. Elle marque toutefois sa différence par un design plus compacte, matérialisé par ce cadran de 43mm et cette habillage de céramique blanc plutôt élégant. De l'aveu de Huawei, cette montre connectée se destine avant tout à un public féminin, séduit par une smartwatch qui peut être portée à toute occasion.

Forcément, l'écran affiche des dimensions plus petites que son homologue premium, avec une dalle AMOLED Colour Screen 1,32″ seulement, elle aussi protégée par un revêtement en saphir. Tous les capteurs précédemment cités sont également de la partie. Seule ombre au tableau, il faudra composer avec une autonomie nettement inférieure à celle de la Watch GT Pro 46mm, avec ici 7 jours au compteur. Cela reste toutefois amplement suffisant. Notez que comme sa grande sœur, la Watch GT Pro 43 mm est certifiée IP68, c'est-à-dire qu'elle est protégée contre les éclaboussures et l'immersion jusqu'à 1,5 m de profondeur.

Ici encore, la GT 3 Pro 43 mm se déclinera en deux modèles :

La GT 3 Pro 43mm Classic à 449,99 €

La GT 3 Pro 43mm Elegant à 599,99 €

Huawei Watch Fit 2 : la montre pour les sportifs exigeants

Vous l'aurez compris, il fallait bien que Huawei lance également une montre d'entrée de gamme, pensée avant tout pour les sportifs et les utilisateurs soucieux de surveiller leur santé à moindre coût. Avec son grand écran FullView 1,74″ rectangulaire, la Watch Fit 2 offre une surface d'affichage conséquente qui facilite grandement la navigation au sein des différents menus.

Via l'intégration du Bluetooth, des haut-parleurs et d'un microphone, cette montre tentera de s'imposer comme une extension de votre smartphone. On retrouve évidemment l'ensemble des fonctionnalités de suivi de la santé et des performances sportives qui ont fait le succès des premières Watch Fit lancées en 2020.

En plus des dizaines de programmes sportifs accessibles, la Watch Fit 2 est compatible avec l'application Huawei Health App qui permet de gérer ses exercices et son activité cardiaque avec précision et simplicité. Via cette appli, vous pourrez créer des programmes d'entraînement détaillés, vous fixer des objectifs quotidiens à atteindre et consulter différents indicateurs comme votre consommation d'eau. Du côté de la santé, la Huawei Watch Fit 2 propose des fonctionnalités de suivi du sommeil, du cycle menstruel et de la gestion du stress sans oublier la mesure du SP02 (le taux d'oxygène dans le sang) et du rythme cardiaque.

La Huawei Watch Fit 2 sera proposée en trois déclinaisons et pour chaque précommande, l'utilisateur pourra choisir entre une balance connectée Huawei Scale 3 ou un bracelet connectée Huawei Band 6 offert :

Huawei Watch Fit 2 Active à partir de 149,99 €

Huawei Watch Fit 2 Classic à partir de 199,99 €

Huawei Watch Fit 2 Elegant à partir de 229,99 €

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les nouvelles montres connectées de Huawei sont uniquement disponibles sur la boutique officielle du constructeur. Néanmoins, elles seront proposées à la vente par les partenaires de Huawei comme Fnac-Darty, Amazon ou encore Boulanger dès le 15 juin 2022.