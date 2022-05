Huawei lance le Mate Xs 2 en Europe au prix de 1999€

Huawei a officiellement annoncé son nouveau téléphone pliable haut de gamme Mate Xs 2. Il conserve le design du Xs original de 2020, avec un écran pliable vers l'extérieur. Cependant, ce nouveau modèle est plus puissant et enfin compatible avec les stylets.

Huawei vient d’annoncer au cours d’une conférence à Milan son nouveau smartphone pliable, le Mate Xs 2. L’appareil se démarque de son concurrent principal, le Galaxy Z Fold de Samsung, grâce à son écran unique qui peut se plier vers l’extérieur. En effet, plutôt que d’utiliser un grand écran interne et un écran externe plus étroit, l’appareil de Huawei mise sur un seul écran OLED 120 Hz de 7,8 pouces avec une définition de 2480 x 2200 pixels, une résolution de 424 ppi et un ratio de 8:7. Une fois plié, l’écran adopte un format plus compact de 6,5 pouces avec un ratio de 19:9. Il est capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs.

Le Huawei Mate Xs 2 est propulsé par une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, que l’on retrouvait dans les smartphones haut de gamme de 2021. Il est important de noter qu’il s’agit de la version 4G du processeur, puisqu’à cause des sanctions américaines, Huawei ne peut plus utiliser de technologies 5G dans ses smartphones.

Le Huawei Mate Xs 2 veut dominer la concurrence en photo

Contrairement au Galaxy Z Fold 3 de Samsung, le smartphone pliable de Huawei hérite lui d’une configuration photo plutôt convaincante, puisqu’on retrouve au dos un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique maximal 3x. Le smartphone est donc capable de filmer en 8K, ce qui n’est pas le cas de son rival chez Samsung. La partie selfie est assurée par un capteur de 10 MP placé dans un poinçon en haut à droite de l’écran.

Côté autonomie, le smartphone est alimenté par une batterie de 4600 mAh, et prend en charge la recharge rapide à 66 W. C’est bien plus que ce que proposait le Huawei P50 Pocket et ses 40 W. Malheureusement, la recharge rapide n’est pas de la partie, mais on retrouve une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et une puce NFC.

Le Huawei Mate Xs 2 est plus léger que le Galaxy Z Fold 3

Le Huawei Mate Xs 2 ne pèse que 255 grammes, ce qui constitue une amélioration notable par rapport au modèle précédent, dont le poids total était de 300 grammes. Cela signifie que nous avons ici affaire au smartphone pliable de sa catégorie le plus léger du marché. L'écran est protégé par un revêtement en polymère à quatre couches et, en outre, il est également compatible avec le stylet M-Pen 2s.

L’appareil mesure 156,5 x 75,5 x 11,1 mm lorsqu’il est plié, 156,5 x 139,3 x 5,4 mm (en excluant le bloc photo) lorsqu’il est déplié. Huawei affirme également que son mécanisme de charnière amélioré offre une meilleure durabilité et ne laissera pas de pli visible, mais il faudra attendre d’avoir l’appareil dans les mains pour vérifier tout ça.

Enfin, il est bon de rappeler que le Huawei Mate Xs 2 ne profite pas des Google Mobile Services en Europe. Comme le Huawei P50 Pocket qui avait été lancé en France au début de l’année, il faudra donc faire une croix sur les applications de Google comme Maps, le Play Store ou encore Gmail. Alors que l’appareil tourne sous Harmony OS 2.0 en Chine, Huawei a choisi de le doter d’Android 12 et de la surcouche EMUI pour cette version européenne, probablement pour ne pas trop désorienter les clients habitués au système d’exploitation du géant américain.

Prix et disponibilité

Sans surprise, le Huawei Mate Xs 2 est beaucoup plus onéreux que le smartphone à clapet du fabricant, qui avait été commercialisé ici à partir de 1299 euros. Pour ce nouveau modèle, il faudra compter 1999 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. On rappelle qu'il s'agit ici du prix annoncé en Europe, il se pourrait donc qu'il soit légèrement différent en France. Le smartphone sera disponible en trois coloris : violet, blanc et noir.

Le smartphone sera lancé en France au mois de juin, mais Huawei n'a pas partagé de date exacte pour sa disponibilité chez nous durant sa conférence.