Huawei Mate 60 Pro : 3 nouveaux modèles arrivent bientôt, dont une édition Porsche

Comme chaque année, Huawei dévoile toute une série de smartphones haut de gamme Mate, et en 2023, ce sont 4 modèles qui devraient faire leur arrivée sur le marché. L’édition Porsche Design devrait également faire son retour.

Il y a quelques jours, Huawei avait dévoilé par surprise son nouveau smartphone haut de gamme, le Mate 60 Pro. Cependant, alors qu’on s’attendait à ce que le fabricant chinois lance toute une série composée de différents smartphones, l’appareil était finalement arrivé seul. Heureusement, d’après les informations de différents leaker, il sera rapidement rejoint par trois autres modèles.

En effet, selon Fixed Focus Digital sur Weibo, Huawei se prépare à lancer trois nouveaux modèles d’ici les prochaines semaines. Il s’agira des Mate 60, Mate 60 Pro+ ainsi qu’un Mate 60 RS Porsche Design. Cela fait plusieurs années maintenant que Huawei collabore avec Porsche pour cette série de smartphones, et il semble que contrairement à celui avec Leica, le partenariat avec le constructeur automobile va perdurer encore cette année.

Qu’attendre des Huawei Mate 60 Pro+ et RS Porsche Design ?

Si Huawei conserve la même stratégie que les années précédentes, les prochains Huawei Mate 6à Pro+ et Mate 60 RS Porsche Design devraient être presque identiques, à l’exception de leur design. Ce dernier reprendra les codes des voitures du constructeur automobile allemand au dos, et verra son prix s’envoler. On s’attend également à beaucoup plus de RAM et de stockage sur ce modèle.

De son côté, le Mate 60 Pro+ devrait se démarquer du modèle Pro classique au niveau de la photo. Huawei est habitué à réserver de meilleurs capteurs photo pour le modèle Pro+, et il devrait en être de même cette année encore.

On s’attend notamment à ce que le Mate 60 Pro+ embarque de plus grands capteurs, ou des caméras supplémentaires. Il est par exemple possible que celui-ci utilise un périscope offrant un zoom optique 10X, quand le Huawei Mate 60 Pro doit se contenter d’un zoom optique 3,5X.

Il reste maintenant à savoir quand seront dévoilés ces nouveaux modèles, et s’il faut s’attendre ou non à les voir arriver en France. Pour l’instant, Huawei s’était contenté de lancer ses modèles Pro en France, en réservant les autres à la Chine.