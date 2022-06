Huawei FreeBuds Pro 2 officiels : des écouteurs sans fil avec un son signé Devialet à 219€

Huawei vient de lever le voile sur une nouvelle génération de ses écouteurs haut de gamme Huawei FreeBuds Pro 2. Cette version promet d’être beaucoup plus performante que la précédente, notamment grâce un partenariat avec l’entreprise française spécialisée dans l’audio : Devialet.

Avec ses nouveaux FreeBuds Pro 2, Huawei compte bien faire de l’ombre aux AirPods Pro d’Apple. Pour cela, comme nous l’avions appris il y a quelques semaines, le fabricant chinois a bien fait appel à son partenaire historique Devialet, la célèbre entreprise française spécialisée dans l’audio. Elle est notamment connue pour ses impressionnantes enceintes Phantom, mais aussi pour ses propres écouteurs sans fil Gemini.

La nouvelle paire d’écouteurs True Wireless FreeBuds Pro 2 bénéficie cette année d’un design plus léger et plus compact par rapport à la première génération de FreeBuds Pro que nous avions pu tester. Les écouteurs sont 9 % moins longs et 14 % moins épais, et la taille de la boite a été réduite de 11 % pour un poids de seulement 55 grammes.

Les écouteurs FreeBuds Pro 2 utilisent deux haut-parleurs

Contrairement aux FreeBuds Pro, les FreeBuds Pro 2 adoptent une conception à deux haut-parleurs, une première chez Huawei. Selon le fabricant, elle permettra d’offrir aux utilisateurs la qualité sonore la plus puissante du marché. Les écouteurs sont également compatibles avec l’annulation de bruit active. Trois microphones se chargent de capturer les bruits environnants pour les réduire jusqu’à 47 dB. Les appels téléphoniques devraient également être clairs même dans des environnements bruyants grâce à une technologie nommée Pure Voice.

Côté batterie, Huawei promet une autonomie plus longue et une recharge plus rapide. Il faudra compter 30 heures d’écoute avec le boitier, et celui-ci est compatible avec la recharge filaire et la recharge sans fil. Seuls, les écouteurs profiteront de 4 heures de batterie avec l’ANC activée, et 6,5 heures sans.

Enfin, on peut noter la compatibilité Hi-Res Audio HD, HWA, LDAC et la présence d’un « Triple Adaptive Equalizer » qui ajuste automatiquement le volume, la position et le son. Les FreeBuds Pro 2 sont également certifiés IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et prennent en charge le Bluetooth Multipoint, qui permet de les connecter à jusqu’à deux appareils à la fois.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 sont disponibles dès aujourd’hui en France à un prix de 219 euros en trois coloris : Blanc, Bleu Argenté et Argent. Comme c’est souvent le cas, Huawei fait tomber le prix de ses écouteurs à 199 euros pour le lancement, soit une réduction de 20 euros.