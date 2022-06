Huawei va lancer les FreeBuds Pro 2, des écouteurs sans fil avec un son signé Devialet à 199€

Huawei s’apprête à lancer une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil, les FreeBuds Pro 2. Cette année, les écouteurs auront la particularité d’offrir un son signé Devialet, le partenaire français du fabricant chinois.

Après une première génération de FreeBuds Pro très réussie, Huawei s’apprête désormais à lever le voile sur une nouvelle version de ses écouteurs sans fil haut de gamme. Avant leur lancement officiel, nos confrères de WinFuture ont déjà mis la main sur toute la fiche technique des appareils, et ceux-ci s’annoncent très intéressants.

En effet, on apprend que les nouveaux FreeBuds Pro 2 seront conçus en partenariat avec le spécialiste français de l’audio, Devialet. Ce n’est pas la première fois que Huawei s’associe à l’entreprise française pour ses produits, puisqu’il avait déjà par exemple lancé l’enceinte connectée Huawei Sound Joy avec un son signé Devialet. Bien que Devialet a déjà lui-même lancé ses propres écouteurs Gemini à la fin 2020, c’est la première fois que l’on retrouve l’expertise de l’entreprise dans les écouteurs du fabricant chinois.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 vont proposer une réduction de bruit impressionnante

D’après les informations de WinFuture, on sait désormais qu’en plus d’offrir deux mini haut-parleurs réglés par Devialet, les prochains Huawei FreeBuds Pro 2 vont profiter d’une réduction de bruit en trois étapes jusqu’à 47 dB, un niveau jusqu’alors jamais atteint par Huawei. La génération précédente se limitait à 40 dB, cette nouvelle version devrait donc être en mesure d’éliminer encore mieux le bruit ambiant.

De plus, Huawei annonce une plage de fréquence assez large de 14 à 48 000 Hz. Les écouteurs devraient donc être capables de bien reproduire des basses assez profondes. Côté autonomie, Huawei promet jusqu’à 4 heures de batterie avec la réduction de bruit activée, et 6,5 heures sans. Le boîter permettra de prolonger l’autonomie jusqu’à 30 heures.

Enfin, on peut noter la compatibilité Hi-Res Audio et « Triple Adaptive Equalizer » qui ajuste automatiquement le volume, la position et le son. Les FreeBuds Pro 2 sont également certifiés IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand seront dévoilés les Huawei FreeBuds Pro 2, mais WinFuture est déjà en mesure d’annoncer qu’ils seront commercialisés à 199 euros en trois coloris : Blue Silver, Ceramic White et Frost Silver. Vous pouvez tous les apercevoir sur l’image ci-dessus.