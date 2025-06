Les performances du Galaxy Z Flip 7 se précisent

Comment va se comporter l'Exynos 2500 du Galaxy Z Flip 7 ? Un benchmark nous donne des éléments de réponse. Samsung va lancer son smartphone pliable sur le marché dans quelques jours.

Samsung a officiellement dévoilé sa nouvelle puce Exynos 2500. Le SoC, qui n'était pas prêt pour équiper les Galaxy S25 du début d'année, propulsera le Galaxy Z Flip 7, le prochain smartphone pliable à clapet de la marque. On s'interroge forcément sur les performances de cette puce, Samsung ne réussissant pas à égaler Qualcomm depuis bien longtemps maintenant. Et un benchmark confirme nos craintes : il ne faut pas s'attendre à une puissance égale à celle d'un Snapdragon 8 Elite.

Le Galaxy Z Flip 7 a fait l'objet d'un test Geekbench. Il y obtient un score single-core de 2 356 et multi-core de 8 076. On est assez loin des performances mesurées sur les Galaxy S25 et leur Snapdragon 8 Elite. On est par contre un peu au-dessus des chiffres obtenus sur un précédent benchmark. On peut espérer que Samsung continue d'optimiser son appareil et qu'il obtienne de meilleurs résultats jusqu'à la sortie.

Le Galaxy Z Flip 7 n'impressionne guère sur Geekbench

Le Galaxy Z Flip 7 devrait être annoncé le 9 juillet prochain lors d'une conférence Galaxy Unpacked, aux côtés du Galaxy Z Fold 7, des montres connectées Galaxy Watch 8 et des écouteurs sans fil Galaxy Buds. Généralement, Samsung commence à vendre ses smartphones deux semaines après leur présentation, ce qui nous amènerait à une disponibilité pour le 23 juillet. En un mois, avec des correctifs système, on pourra peut-être en tirer plus du potentiel de l'Exynos 2500.

Le SoC de Samsung embarque un CPU à 10 cœurs, dont un puissant cadencé à 3,30 GHz, deux cœurs Cortex-A725 à 2,75 GHz, cinq cœurs Cortex-A725 à 2,36 GHz et deux cœurs Cortex-A520 à économie d'énergie cadencés à 1,8 GHz. Le GPU serait un Samsung Xclipse 950, conçu avec AMD, basé sur l'architecture RDNA 3. Les 12 Go de RAM sont désormais le minimum requis sur le haut de gamme Android pour alimenter les fonctions d'IA.

On attend désormais l'officialisation du mobile par Samsung et de l'avoir entre les mains pour juger de ses performances en conditions réelles.