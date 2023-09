Honor dévoile le Magic V2, le smartphone pliable le plus fin du monde

Honor a profité de l’IFA pour présenter son tout nouveau smartphone phare : le Magic V2. Il s’agit d’un terminal pliable « à la Fold » qui mise sur sa finesse et sa légèreté. Si une sortie chez nous est bien à l’ordre du jour, Honor n'a pas donné plus de détails.

C’est à l’occasion du salon berlinois de l’IFA que Honor a annoncé son tout nouveau téléphone phare, sa figure de proue, son « flagship » qui doit montrer tout son savoir faire technique : le Honor Magic V2. Cette officialisation n'est pas vraiment une surprise, étant donné qu'il avait déjà été annoncé pour la Chine.

Honor Magic V2 Ecrans Interne

7,9"

OLED pliable

FHD+ 120 Hz



Externe

6,4"

OLED

FHD+

120 Hz

Epaisseur 4,7 mm déplié

9,9 mm replié Chipset Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13 RAM 12 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.9)

Ultra grand-angle : 50 mégapixels (f/2.0)

Téléobjectif : 20 mégapixels (f/2.4) Batterie 5000 mAh 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau Non

Troisième smartphone à écran pliable de la marque (après le Magic V et Magic Vs), le V2 adopte toujours ce format « Fold ». C’est-à-dire qu’il dispose d’un grand écran intérieur qui se referme de manière verticale, comme un livre, et d’un écran extérieur plus petit.

Le Magic V2, la nouvelle star de chez Honor

Honor ne s’est pas tellement étendu sur les caractéristiques techniques de son bébé. Le Magic V2 dispose d’un écran intérieur OLED de 7,9 pouces (FHD+ 120 Hz) ainsi que d’une dalle extérieure de 6,4 pouces (FHD+ 120 Hz). A l’intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché actuellement, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh. Côté photo, nous avons un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 20 mégapixels.

C’est sur le design du smartphone que Honor veut mettre l’accent. Le Magic V2 dispose d’une tout nouvelle charnière qui ne laisse pas de « jour » une fois l’écran refermé. Plus encore, il s’agit là du terminal pliable le plus fin au monde. Ecran ouvert, son châssis en aluminium n’excède pas 4,7 mm d’épaisseur. Epatant ! Une fois fermé, il ne fait que 9,9 mm d'épaisseur. C’est autant qu’un téléphone « normal » ! Niveau poids, le Magic V2 fait 231 grammes, ce qui en fait le « Fold » le plus léger du marché. A titre de comparaison, le Fold 5 de Samsung pèse 253 grammes. Pour finir, Honor promet plus d'adaptation au niveau du logiciel, qui se pliera au format très particulier de l'écran. Une excellente nouvelle, étant donné que la surcouche était ce qui pèchait un peu sur le Vs.

Un produit impressionnant sur le papier qui va devoir convaincre lors de nos tests. Pour le moment, Honor n’a pas donné de détail sur sa commercialisation en Europe, mais on sait qu’il devrait arriver prochainement. Le prix reste aussi la grosse interrogation. Pour rappel, le Magic Vs était vendu à 1599 euros.