Huawei lance la Sound Joy, une enceinte nomade à la sauce Devialet avec 26 heures d’autonomie

Huawei lance une nouvelle enceinte connectée, la Sound Joy. Si le constructeur s'était déjà fait repérer sur ce terrain avec les Sound et Sound X, il s'agit cette fois d'un nouveau type d'appareil, puisque la Sound Joy est une enceinte nomade.

Au rayon des petites enceintes que l'on peut emporter partout avec soi, on connaissait déjà des marques comme Ultimate Ears, Sonos, JBL, Bose ou encore Marshall. Il faudra désormais compter sur un nouveau venu : Huawei. Avec la Sound Joy, le constructeur chinois continue sur sa lancée qui consiste à étendre son catalogue d'objets connectés au maximum, lui qui a dû drastiquement revoir ses prétentions sur le marché de la téléphonie.

Mais en réalité, ce n'est pas la première que Huawei s'immisce sur le terrain des enceintes connectées. Pour ses précédents modèles que sont les Sound et Sound X (qui n'avaient rien de nomade), Huawei s'était allié au célèbre fabricant français Devialet. Et c'est donc très logiquement qu'il récidive avec la Sound Joy.

Huawei dévoile la Sound Joy en partenariat avec le constructeur français Devialet

C'est la journée Huawei : après avoir présenté un nouveau smartphone, le Nova 9, ainsi qu'une nouvelle montre connectée, la Watch GT3, le constructeur lance dans la foulée une nouvelle enceinte connectée Bluetooth. La partie audio purement technique de l'enceinte a été confiée à Devialet. L'enceinte se décompose de 4 éléments sonores : deux radiateurs passifs, un haut-parleur de 20W et un tweeter de 10W. Nous avons pu très brièvement pu juger de la restitution audio, et nos premières impressions sont plutôt favorables. La qualité semble être au rendez-vous, les basses sont bien présentes, sans pour autant éclipser les autres fréquences. Mais il faudra bien évidemment un test de longue durée pour émettre un avis définitif.

La Sound Joy profite d'une conséquente batterie de 8000 mAh. Huawei maitrisant le sujet de charge rapide depuis plusieurs années avec ses téléphones (mais pas au point d'égaler Xiaomi et son récent Mi 11T Pro, par exemple), l'enceinte est compatible avec la technologie SuperCharge 40W. Huawei annonce une autonomie de 26 heures.

À l'instar des Huawei Sound et Sound X, le nouvel appareil n'intègre pas d'assistant. En revanche, il est possible, grâce à un petit bouton situé à droite de l'enceinte, de lancer l'assistant du smartphone auquel l'appareil est appairé. Notez par ailleurs qu'il est également possible d'appairer deux enceintes afin de diffuser un son stéréo. Pour cela, Huawei a trouvé une manipulation pour le moins originale : il suffit de “secouer” les deux appareils l'un près de l'autre, et le tour est joué.

Recouverte de tissu et disponible en 2 coloris (vert ou noir) l'enceinte bénéficie d'une certification IP67. Comprenez par-là que vous pouvez l'immerger dans l'eau à 1 mètre de profondeur durant 30 minutes. L'appareil est commercialisé au prix de 149 euros. Il peut être précommandé dès aujourd'hui, les livraisons étant prévues pour le 10 novembre prochain.

