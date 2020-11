Huawei a déjà copié le design des iPhone 12

Huawei n'a pas perdu de temps. Comme le montre une fuite en provenance de Sina Weibo, la marque chinoise s'apprête à dévoiler un smartphone inspiré du design des iPhone 12. Comme Apple, Huawei opte pour des tranches plates et un appareil photo disposé dans un bloc carré.

Mi-octobre, Apple a finalement annoncé les iPhone 12. Avec cette nouvelle génération d'iPhone, la firme californienne introduit un nouveau design emprunt de nostalgie. Comme les iPhone 4 et les iPad Pro, les nouveaux smartphones optent en effet pour des bords plats et anguleux, en rupture avec les bords incurvés des iPhone 11 ou des iPhone XS. Ces bords plats plutôt qu'incurvés améliorent la prise en main de l'appareil et la résistance aux chutes.

Au dos, Apple intègre une nouvelle fois les capteurs photo dans un bloc carré proéminent. Cette disposition est apparue l'an dernier avec les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Sur la face avant, on retrouve l'inévitable encoche héritée de l'iPhone X. Cette encoche loge les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID.

Des photos volées montrent que Huawei va lancer un smartphone inspiré des iPhone 12

Comme on pouvait s'y attendre, des constructeurs n'ont pas tardé à s'inspirer du nouveau design des iPhone 12. C'est le cas de Huawei. Des photos volées récupérées sur le réseau social Sina Weibo par GSM Arena montrent en effet un smartphone Huawei avec des tranches plates qui rappellent beaucoup les iPhone 12. Sur la face arrière, Huawei intègre un appareil photo composé de 4 objectifs. Comme Apple, la marque chinoise glisse les modules dans un carré proéminent.

D'après GSM Arena, le smartphone sur les photos n'est autre que le Nova 8 SE, un nouveau smartphone milieu de gamme destiné au marché chinois. Huawei a prévu d'annoncer le Nova 8 SE lors d'une conférence le 5 novembre prochain.

Hormis son design, le Nova 8 SE n'a pas grand chose à voir avec les iPhone. Il est alimenté par un SoC MediaTek Dimensity 720, recouvert d'un écran OLED de 6,3 pouces et équipé d'un appareil photo de 64 mégapixels. Que pensez-vous du design du smartphone ? Faut-il s'attendre à ce que d'autres fabricants Android marchent dans les pas d'Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.

