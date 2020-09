Huawei lance les Matebook X et Matebook 14 2020. Le constructeur chinois a profité de la HDC (Huawei Developer Conference) pour dévoiler ses nouveaux PC ultraportables. Au programme, des améliorations techniques bienvenues comme l’intégration d’un écran Infinite FullView, la prise en charge du Wi-Fi 6 ou encore la présence d’un processeur Intel Core de 10e génération.

Comme convenu, Huawei a tenu ce jeudi 10 septembre sa HDC 2020 (Huawei Developer Conference). Le constructeur a axé l’événement sur trois thèmes principaux, à savoir sa nouvelle surcouche EMUI 11, le lancement d’Harmony OS 2.0 et HMS Core 5.0. Et bien évidemment, la firme de Shenzhen avait également quelques nouveaux produits sous le coude, à commencer par deux nouveaux PC ultraportables : le Matebook X 2020 et le Matebook 14 2020.

Matebook X 2020 : le MacBook Pro de Huawei se bonifie

Début février 2019, Huawei dévoilé lors du MWC 2019 le Matebook X Pro, une alternative solide au MacBook Pro d’Apple. Ce Matebook X édition 2020 suit les mêmes aspirations de son prédécesseur, et souhaite s’imposer comme un concurrent viable aux PC portables de la marque à la pomme.

En premier lieu, le Matebook X 2020 étonne par sa ligne : seulement 1 kg sur la balance et 13,6 mm d’épaisseur. Le PC de Huawei est bien un ultra portable, « plus petit qu’une feuille de papier A4″ comme aime à le souligner le constructeur. La principale innovation sur ce MateBook X 2020 reste évidemment l’intégration d’un écran Infinite FullView, l’argument de vente principal du produit.

Cette belle dalle borderless affiche un ratio corps/écran de 90%, le tout en définition 3000 x 2000 pixels et avec une résolution de 278 pixels par image. Comme sur le précédent modèle, l’écran est tactile, 100% sRGB et dispose d’un mode « Eye Comfort » pour réduire les émissions de lumière bleue.

Sous le capot, les utilisateurs pourront compter sur un processeur Intel Core de 10e génération i7-10510U CPU, accompagné par 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Parmi les autres améliorations notables, on trouve :

quatre haut-parleurs pour un son Surround, avec correction automatique de la distorsion

double micro assisté par une intelligence artificielle pour supprimer la réverbération et les échos

une meilleure prise en charge de Huawei Share (portée et détection améliorées)

(portée et détection améliorées) Amélioration de la technologie Huawei Free Touch (pavé tactile) avec retour haptique intégré

(pavé tactile) avec retour haptique intégré Un pavé tactile plus grand, à hauteur de 26%

Une batterie longue durée de 42 Wh , pour 9h d’autonomie en utilisation bureautique ou multimédia (lecture de vidéos en 1080p)

, pour en utilisation bureautique ou multimédia (lecture de vidéos en 1080p) Prise en charge du Wi-Fi 6

Comme sur les précédents modèles de la marque, la webcam est intégrée directement dans une touche du clavier. Le Huawei Matebook X sera proposé en quatre coloris : Silver Frost (argent), Forest green (vert boisé), Interstellar blue (bleu) et Sakura Pink (rose). Il sera disponible au mois d’octobre à 1599 € (modèle i5) et 1799 € (modèle i7).

Matebook 14 2020 : un ultra portable haut de gamme prometteur

Le Huawei Matebook 14 2020 vient bousculer le marché des ultraportables de haut de gamme, avec une belle proposition : un écran tactile FullView 2K avec revêtement anti-empreintes, un processeur AMD Ryzen 7 4800H de nouvelle génération gravé en 7nm, 16 Go de RAM DDR4, un SSD de 512 Go et une batterie longue durée de 56 Wh pour 10h d’autonomie selon les dires du constructeur.

Comme sur le MateBook X 2020, on retrouve une belle dalle 14″ tactile et borderless en définition 2160 x 1440 pixels, certifiée 100% sRGB Color Gamut. Huawei a ensuite doté son PC d’un nouveau système de ventilation baptisé Huawei Shark Fin Fan, censé augmenter la circulation d’air à hauteur de 39%.

Du côté des connectiques, on retrouve du classique : deux ports USB A, un port HDMI, un port USB Type-C et une prise jack 3.5 mm. Sans surprise, le Matebook 14 2020 se veut légèrement plus imposant que le Matebook X 2020 : 1,49 kg contre 1 kg, pour une épaisseur de 15,9 mm contre 13,6 mm.

Le MateBook 14 2020 sera lui aussi disponible en octobre 2020, et là encore plusieurs modèles seront proposés :

Ryzen 5 4600H, 8 Go de RAM et 256 Go à 849 €

Ryzen 5 4600H, 16 Go de RAM et 512 Go à 949 €

Ryzen 7 4800H, 16 Go de RAM et 512 Go à 1049 €

Pour le coup, le PC ultraportable de Huawei ne profitera pas de plusieurs coloris. Il faudra donc se contenter de ce gris métallisé.

Source : The Verge