Huawei FreeBuds Pro : des photos et rendus montrent leur design sous tous les angles

Huawei est visiblement sur le point de lancer des concurrents directs des AirPods Pro : les FreeBuds Pro. Des rendus et photos ont fait surface et permettent dès maintenant d’apprécier leur design sous tous les angles.

Nos confrères de Gizchina viennent de repérer sur le compte Twitter du célèbre leaker Evan Blass des photos et rendus des prochains écouteurs True Wireless Huawei. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils évoquent beaucoup les AirPods Pro d’Apple, laissant peu de doute quant à leur concurrent direct. Les écouteurs ressemblent en effet beaucoup à ces derniers, surtout leur partie écouteur. Le reste de l’appareil est néanmoins comparativement tout en angles et arrêtes (ce qui semble un peu moins ergonomique).

Il semble que la forme rectangulaire d’une partie de l’appareil est un choix délibéré pour ne pas trop ressembler aux AirPods Pro et éviter de s’attirer encore davantage les foudres de Washington. La firme est en effet déjà très durement touchée par les sanctions américaines sur le marché mobile. Outre les ressemblances design des écouteurs proprement dits, on peut également relever que le boîtier semble très proche de ce que propose Apple avec ses AirPods autant du point de vue de la forme que de l’aspect général.

Ce qui est encore plus évident sur la photo dans laquelle on voit le coloris blanc. Contrairement aux Airpods Pro d’Apple, les FreeBuds Pro semblent en effet disponibles dans au moins trois coloris, noir, blanc, et un surprenant coloris gris métallisé. Aucune info sur leur fiche technique et prix ne sont pour l’heure disponibles. On constate seulement quatre fentes sur la partie anguleuse qui suggèrent la présence de micros d’ambiance indispensables à la réduction de bruit active. Ainsi qu’un design de la tête de l’écouteur tout aussi ergonomique que chez Apple.

En outre, le chargement semble passer par des contacts à la base de la tige. On devrait néanmoins en savoir bien davantage d’ici la fin de la semaine. Huawei doit en effet présenter les nouveaux écouteurs ainsi que d’autres surprises lors d’un événement en ligne le 10 septembre 2020. Que pensez-vous de ce nouveaux produit et à quel prix pensez-vous que ces écouteurs seront proposés ? Partagez votre avis dans la zone commentaires !