Huawei colle Apple sur le marché des montres connectées au premier trimestre 2020. Avec 2,6 millions d’unités vendues sur cette période, l’entreprise chinoise occupe la seconde place, juste derrière la marque à la pomme.

La guerre entre Apple et Huawei continue de faire rage. Les deux entreprises sont régulièrement au coude à coude sur de nombreux marchés. La dernière victoire en date a été attribuée à l’entreprise chinoise. En effet, Apple a talonné Huawei sur le marché mondial des smartphones au premier trimestre 2020. Le constructeur américain déplore seulement 1,5 million d’appareils vendus en moins que son rival.

La firme de Shenzhen a remporté une autre manche sur le marché chinois où les tablettes Huawei ont dominé l’iPad pour la première fois. Et ce mercredi 3 juin, Huawei est devenu le second constructeur du marché des montres connectées au premier trimestre 2020, juste derrière Apple. Selon un rapport établi par le cabinet International Data Corporation, Huawei a maintenu une part de marché élevée sur le segment des objets connectés sur cette période.

Une croissance à trois chiffres

Ainsi, l’entreprise note une augmentation des livraisons de montres connectées de 62,2 % par rapport au premier trimestre 2019. Au total, Huawei peut se targuer d’avoir écoulé 2,6 millions d’unités sur le premier trimestre 2020, contre 4,5 millions pour la firme de Cupertino. Malgré la crise sanitaire actuelle, Huawei est le seul constructeur à afficher une croissance record sur ce marché, avec une hausse de 118,5 % par rapport au premier trimestre 2019. Apple enregistre à l’inverse une baisse de 2,2%.

Selon le rapport d’International Data Corporation, Huawei doit ses excellents résultats à sa forte présence en ligne et à ses liens étroits avec ses distributeurs. La firme de Shenzhen est parvenue à conforter ses positions sur le marché chinois évidemment, mais également en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays asiatiques.

Le succès de nouveaux produits comme la Huawei Watch GT 2 ont permis à Huawei de maintenir de bons scores sur le marché des montres connectées. Pour rappel, la Watch GT 2 a été présentée à la fin mars 2020 et séduit le public grâce à ses multiples fonctionnalités de fitness et de santé, ses 4 Go de RAM, ses 15 heures d’autonomie et son prix sous la barre de 200 €.

Source : IDC