Huawei Watch GT 2e : 4 Go de stockage et 14 jours d’autonomie, pour moins de 200€

Huawei vient de présenter la Watch GT 2e. Cette nouvelle montre connectée compte se démarquer de la concurrence grâce à sa grande autonomie : 14 jours selon le constructeur. Elle a d’autres atouts à faire valoir, comme ses 4 Go de stockage, ou encore sa centaine de modes d’entraînements sportifs.

En raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, Huawei a été contrait de revoir ses plans. Le constructeur devait donner une conférence à Paris dédiée à la présentation de ses nouveaux appareils, les Huawei P40 en tête. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise a décidé de dévoiler ses produits via un live diffusé en direct sur la toile.

Si bien entendu les Huawei P40, P40+ et P40 Pro étaient les stars du show, le constructeur avait d’autres cartes en main à commencer par la Watch GT 2e. Cette nouvelle montre connectée veut se démarquer de la concurrence grâce à sa grande autonomie, son principal point fort. Huawei promet 14 jours d’autonomie pour une utilisation standard.

À lire également : Huawei P40 Pro – voici les premières photos prises avec l’édition ultra premium

Une Watch GT 2e pensée pour le sport

Cette version inédite de la GT2 se destine avant tout aux sportifs, comme l’indique ce bracelet en silicone perforé, pour une meilleure aération. On remarque par ailleurs que ce même bracelet est intégré au boitier en acier inoxydable, pour un confort optimal (ce qui sous-entend qu’il n’est pas possible de le changer).

Elle embarque de nombreuses fonctionnalités dédiées au suivi des activités sportives. La Watch GT 2e propose des mesures adaptées selon le sport pratiqué (le parkour et l’escalade ont été ajoutés) et elle dispose d’une centaine de modes d’entraînements différents. En outre, elle est capable d’aller jusqu’à 50 mètres de profondeur et se prête donc parfaitement à la natation ou à la plongée sous-marine.

La Watch GT 2e inclut également une fonction de détection automatique de l’activité. Pour l’heure, seules quatre disciplines profitent de cette feature : la course, la marche, le rameur et le vélo elliptique. On retrouve ensuite toutes les fonctions liées à la santé comme la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et du stress et une nouveauté, un capteur Sp02 qui permet de mesurer la saturation en oxygène dans le sang.

À lire également : Huawei s’apprête à lancer Celia, son alternative à Google Assistant en France

Jusqu’à 500 morceaux de musique

Côté technique, la Watch GT 2e embarque une puce Kirin A1 signée Huawei. Et grâce à ses 4 Go d’espace de stockage, les utilisateurs pourront sauvegarder jusqu’à 500 morceaux directement sur la montre. En guise de dalle, on retrouve un écran AMOLED HD de 1,39 pouces doté d’une résolution de 454 x 454 pixels. D’après Huawei, la Watch GT 2e pourra offrir 30 heures de suivi GPS ainsi que 24 heures d’écoute en continu.

Elle sera disponible à la vente à une date encore indéterminée au prix de 199 € en version standard, et à 229 € et 249 € en « Champagne Gold Edition » selon la couleur. En parlant des coloris, il y en aura deux : noir et rouge avec boitier noir, et vert menthe et blanc avec boitier en métal.

Source : Huawei