Huawei affirme que le P40 Pro sera le smartphone 5G le plus puissant du marché

Le PDG de Huawei Richard Yu affirme que le P40 Pro sera le smartphone 5G « le plus rapide du marché ». Une affirmation qui laisse les observateurs perplexes, alors que l’on s’attend à ce que le smartphone embarque une puce Kirin 990 5G, le même SoC que sur le Mate 30 Pro. Le smartphone sera officiellement dévoilé lors d’un événement à Paris fin mars.

Richard Yu, le PDG de Huawei, n’est pas étranger aux formules dithyrambiques pour décrire ses produits ou les aspirations de l’entreprise. Et c’est au travers de ce constat préliminaire que l’on reçoit les dernières déclarations du responsable. Selon Android Authority, Richard Yu vient en effet de confirmer les noms Huawei P40 et P40 Pro, tout en affirmant que le P40 Pro sera « le flagship 5G le plus puissant dans le monde ». Mais qu’est-ce que cela signifie-t-il vraiment ?

Un SoC Kirin 990 boosté ?

Sur le papier, et à partir des données dont on dispose au moment où nous écrivons ces lignes, rien n’explique en effet ce saut potentiel de performances. Le prochain smartphone de la marque doit en effet embarquer un SoC Kirin 990 5G que l’on avait déjà découvert sur le Mate 30 Pro. Il reste tout de même quelques possibilités, notamment le fait que Huawei ait un peu boosté les fréquences d’horloge du Kirin 990 comme Qualcomm l’a fait par exemple avec les variantes « + » de ses SoC, comme le Snapdragon 855+.

Huawei pourrait également doter ses appareils de RAM et d’une technologie de stockage plus rapides pour des gains de performances supplémentaires. A moins que les propos de Richard Yu aient été mal interprétés, et que le dirigeant parlait en réalité de la puissance de sa connectivité 5G, ce qui aurait également du sens. Quoi qu’il en soit, on devrait rapidement être fixé. Huawei devrait dévoiler les P40 et P40 Pro à l’issue d’un événement organisé le 26 mars à Paris.

Source : Android Authority