Horizon Forbidden West : la version PS4 Pro s’illustre enfin en vidéo

Horizon Forbidden West est toujours attendu sur PS4 et PS5 le 18 février prochain. Et si vous avons pu voir de multiples extraits du jeu sur PS5, nous attendions toujours d'observer la version PS4 en action. C'est désormais le cas, les équipes de Guerrilla Games venant de publier plusieurs vidéos de gameplay. Pas d'inquiétude pour les joueurs PS4, le jeu semble s'inscrire dans la digne lignée de son prédécesseur.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez probablement qu'une exclusivité très attendue débarque sur PS4 et PS5 ce 18 février 2022, à savoir Horizon Forbidden West. Depuis ces dernières semaines, la communication autour du titre de Guerrilla Games s'accélère à grands pas, et régulièrement les développeurs nous en apprennent un peu sur l'univers du jeu via de nombreux articles publiés sur le Playstation Blog.

On a ainsi pu en savoir plus sur les mécaniques de combat, sur les apports de la DualSense et les différents gadgets utilisés par Aloy, ou encore sur les tribus qui peuplent ce monde dévasté via un sublime trailer en 4K. Néanmoins, il faut mentionner que tous les extraits diffusés jusqu'alors pour le studio concernait uniquement la version PS5 du jeu. Et à l'approche de la sortie du titre, les joueurs commençaient à s'inquiéter du rendu d'Horizon Forbidden West sur PS4 et PS4 Pro.

Or, Guerrilla Games vient de publier un ultime article sur Playstation Blog. En premier lieu, le studio annonce que le jeu est passé Gold, en d'autres termes que son développement est officiellement terminé et que le jeu est prêt à être imprimé, dupliqué et distribué. Pas de report de sortie de dernière minute donc.

Des extraits de la version PS4 Pro… mais pas PS4

Via cette publication, les développeurs en profitent également pour dévoiler quelques séquences de gameplay d'Horizon Forbidden West sur PS4 Pro. Chacun est libre de juger, mais force est de constater que le titre semble fluide et toujours aussi impressionnant graphiquement parlant. Difficile après de savoir si les performances demeureront stables dans toutes les situations. En outre, ces trois extraits ne nous permettent pas vraiment de constater les éventuelles concessions graphiques (textures, effets de lumière et de particules, etc.) opérées par le studio pour s'assurer que le jeu fonctionne bien sur les anciennes consoles de Sony.

Autre point d'inquiétude, ces extraits sont issus de la version PS4 Pro, qui reste une console plus puissante que la PS4 (1,84 TFLOP contre 4,2 TFLOP) capable d'afficher certains titres gourmands en 60 FPS et 4K upscalée. En d'autres termes, nous ne savons pas à quoi ressemblera Horizon Forbidden West sur PS4, et nous ne pouvons que trop vous conseiller d'attendre les premiers tests PS4 avant de vous jeter sur la bête.