Honor commercialise le V2 Purse, un smartphone pliable aux airs de sac à main

À la grande surprise des observateurs, Honor s’apprête à commercialiser le V Purse, un smartphone aux airs de sac à main.

Le Honor V Purse n’était pas qu’un concept phone destiné à créer le buzz lors de l’IFA 2023 de Berlin. La compagnie chinoise a en effet présenté la plaquette commerciale du produit, sur laquelle figurent non seulement les mensurations de la V Purse, mais aussi le prix, et les spécifications de ce smartphone qui assume pleinement son désir de séduire les consommatrices. En effet, lorsque vous ne l’utilisez pas comme téléphone, il a des airs de sac à bandoulière.

Honor tient à présenter son nouveau sous son meilleur jour, et vante des qualités censées coller aux goûts de la gent féminine : le V Purse est fin, plus fin que le Honor Magic V2, le recordman dans la catégorie “pliables”, avec 8,6 mm d’épaisseur quand il est plié et 2,3 mm, au mieux, lorsqu’il est à plat. Cela dit, il est relativement lourd, à 214 grammes sur la balance. Si au niveau du look, le Honor V Purse a tous les atours d’un accessoire haute couture, grâce aux deux écrans externes qui permettent d’en personnaliser l’apparence en imitant des textures de sacs à main, notamment, à l’intérieur, le smartphone s'avère être un appareil de milieu de gamme.

Le Honor V Purse est une pochette à l’extérieur et un smartphone milieu de gamme à l'intérieur

Un membre de Twitter/X affublé du pseudonyme de Teme nous en dit un peu plus sur ce nouveau smartphone : « Le V Purse est en cours de lancement en Chine. Snapdragon 778G, batterie de 4500 mAh, 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. En Bleu, Blanc/Noir doré ». Le processeur embarqué dans la Honor V Purse date déjà de 2021. On le trouve dans des téléphones tels que le Xiaomi Poco X5 Pro et le Honor 60, des smartphones polyvalents aux bons rapports qualité-prix qui misent souvent sur leur design et la partie photo.

Le Honor V Purse n’est pour l’instant commercialisé qu’en Chine à environ 769 € dans sa version 16/256 et environ 847 €, pour le modèle 16/512. Aura-t-on l’opportunité de le voir un jour sur nos étals en France ? Rien n’est moins sûr, tant le concepteur du Honor V Purse est original.