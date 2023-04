HONOR Magic5 Pro : profitez de 200€ de réduction et d’une tablette Pad 8, une offre exceptionnelle à ne pas manquer

À l’occasion du lancement de son Magic5 Pro, HONOR fait les choses en grand. La marque offre une remise immédiate de 200 euros sur son nouveau smartphone ultra premium, doté d’une fiche technique spectaculaire, ainsi qu’une tablette HONOR Pad 8.

Meilleur écran, meilleur appareil photo… pour l’expert DXOMARK, il n’y a pas match : le HONOR Magic5 Pro est tout simplement le smartphone le mieux équipé du marché actuellement. HONOR s’est surpassé pour proposer une expérience très haut de gamme et complète et le Magic5 Pro est l’aboutissement d’années d’efforts et de développement. Pendant quelques jours, vous pouvez acquérir le mobile pour moins cher grâce à une réduction de 100 euros à cumuler avec un coupon d’une valeur de 100 euros, pour une baisse de prix totale de 200 euros. En outre, une tablette du constructeur, la Pad 8, vous est également offerte. Rendez-vous en fin d’article pour en savoir plus.

Le photophone numéro 1

Avec le HONOR Magic5 Pro, ne ratez jamais vos clichés grâce à la combinaison des trois capteurs principaux intégrés à l’appareil, qui couvrent tous les besoins et toutes les situations. L’optique grand-angle de 50 MP profite d’un énorme capteur et d’une ouverture impressionnante pour capturer le plus de lumière possible et offrir des photos détaillées et lumineuses, alors que la stabilisation optique de l’image permet d’obtenir des clichés plus nets en supprimant les effets de tremblement, ce qui est très pratique lors de scènes en mouvement, comme le sport par exemple.

Le dispositif est complété par un capteur ultra grand-angle de 50 MP également, pour prendre des photos avec plus de recul et élargir le champ de vision tout en conservant une définition d’image d’aussi bonne qualité qu’avec la première lentille. Enfin, nous avons un téléobjectif, toujours de 50 MP, autorisant un zoom optique jusqu’à 3,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x pour se rapprocher au plus près de l’action. Cette optique jouit d’une stabilisation optique à six éléments mécaniques pour mieux déplacer l'objectif lorsqu’un mouvement est détecté.

Le traitement des photographies est assuré par le HONOR Image Engine 2.0, qui exploite tout le potentiel des optiques du HONOR Magic5 Pro pour générer des clichés époustouflants. Le smartphone permet de prendre des photos sur le vif et d’immortaliser des tableaux en un temps record grâce à une vitesse de démarrage et de mise au point plus rapide, à un temps de réaction de l’obturateur plus court et à une imagerie plus performante. Grâce à l’intelligence artificielle, le mobile est aussi capable de capturer le meilleur plan d’une scène en mouvement afin de ne pas rater la cible et d’obtenir la photo que vous imaginiez.

DXOMARK ne s’y trompe pas et place le HONOR Magic5 Pro au premier rang de son classement des meilleurs smartphones en photo, soulignant ses excellentes prestations en conditions de basse luminosité, la qualité de son zoom, la rapidité de la mise au point ou encore la gestion des couleurs et du contraste.

Une expérience d’affichage hors norme

Le HONOR Magic5 Pro est-il le smartphone parfait ? En plus d’arracher la meilleure note du classement de DXOMARK sur l’appareil photo, il s’empare aussi de la première place en ce qui concerne la qualité de son écran. La grande dalle OLED de 6,81 pouces est incurvée sur les côtés et a recours à la technologie LTPO. Elle offre un affichage dans une définition supérieure au Full HD+ (2848 x 1312 pixels) ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz pour assurer la fluidité des animations à l’écran.

L’écran du smartphone se distingue par une forte luminosité, permettant de l’utiliser dans d’excellentes conditions même en plein soleil. La luminosité maximale sur toute la surface de l’écran peut atteindre jusqu’à 1300 nits, et celle-ci peut même montre jusqu’à 1800 nits dans certaines zones afin de profiter d’un HDR de qualité. Le rendu des couleurs est précis grâce à la couverture de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 (1,07 milliard de couleurs) et un Delta E mesuré inférieur à 0,5. L’écran du HONOR Magic5 Pro est aussi très agréable à utiliser : le retour tactile 360 Hz octroie une précision des contrôles et une satisfaction au bout des doigts.

Puissant et endurant

Le HONOR Magic5 Pro embarque une batterie massive d’une capacité de 5100 mAh, de quoi tenir tranquillement une longue journée d’utilisation, voire plus. La technologie SuperCharge offre à l’appareil une puissance de charge de 66 W en filaire et de 50 W sans fil, permettant de regagner de précieuses heures d’usage en seulement quelques minutes de charge.

Le smartphone est équipé de la meilleure puce du marché, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Avec un tel SoC, vous pourrez jouer à n’importe quel jeu mobile dans les meilleures conditions et effectuer du multitâche sans ralentissement sur votre appareil. Le CPU de la puce est 25 % plus puissant et 40 % plus efficient en énergie que celui de son prédécesseur, alors que le GPU est 25 % plus rapide et 25 % plus économe en énergie sur cette génération. Vous disposez donc des performances les plus abouties, mais sans que l’autonomie de votre appareil n’en soit affectée.

Le HONOR Magic5 Pro tourne sous MagicOS 7.1, la dernière version de l’interface maison de HONOR, basée sur Android 13. Le smartphone profite ainsi des dernières fonctionnalités d’Android, et rappelons qu’il a accès au Play Store et à tous les services de Google.

Comment obtenir 100 euros de réduction pour l’achat du HONOR Magic5 Pro ?

Le HONOR Magic5 Pro est disponible dans les coloris Black (noir) et Meadow Green (vert). Il est commercialisé au prix de 1 199 euros dans une configuration particulièrement généreuse en mémoire puisqu’elle contient 12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage pour conserver toutes ses applications, jeux, photos, vidéos et fichiers sur son mobile sans devoir compter sur le cloud.

Du 19 au 1er mai 2023, à l’occasion du lancement du smartphone en France, HONOR propose une offre promotionnelle permettant d’obtenir une réduction immédiate de 100 euros pour l’acquisition du smartphone sur son site officiel, cumulable avec un coupon de 100 euros lui aussi. Pour en bénéficier, il suffit d’appliquer le code promo A5PCPS au moment du paiement. Vous constaterez alors que le montant du panier a été déduit de 200 euros au total, pour atteindre 999 euros.

Une tablette HONOR Pad 8 et une assurance pour l’écran de 6 mois sont également inclues avec l’offre promotionnelle.

