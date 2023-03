Honor Magic5 Pro bouscule le classement et devient le roi des photophones, selon DxOMark

DXoMark, le site de référence d’évaluation dans le domaine des benchmarks de smartphones a modifié son classement des meilleurs smartphones pour la photographie. Détrôné par le Honor Magic5 Pro, le Huawei Mate 50 n’est plus le meilleur photophone du marché.

Si vous souhaitiez acquérir le meilleur smartphone pour la photographie, vous deviez choisir entre le Huawei Mate 50 Pro, et vous passer des Google Mobile Services, ou le Pixel 7 Pro. Le nouveau classement de DxOMark place désormais le Honor Magic5 Pro au sommet de cette hiérarchie. L'appareil fraîchement débarqué dans nos rayons dispose non seulement de la meilleure caméra, mais aussi du meilleur écran.

Le Magic5 Pro est un smartphone haut de gamme qui boxe dans la même catégorie que le Galaxy S23 Ultra ou le Xiaomi 13 Pro, dans l’écosystème Android, et l’iPhone 14 Pro, chez Apple. La proposition de la marque chinoise a de quoi séduire. En plus d'être puissant, avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2, et doté d'un design original, le Honor Magic5 Pro a les meilleures arguments pour convaincre les amateurs de belles images. Les laboratoires de DxOMark l'ont passé au banc d’essais et le confirment : il prend des photos remarquables.

Le Honor Magic5 monte sur la première marche du podium des smartphones premium

La caméra du Magic5 Pro offre des performances excellentes sur les 5 points de test photo du laboratoire. Mieux encore, elle obtient les meilleurs scores sur trois critères : Photo (154 points), Zoom (156), et Bokeh (80). Elle n’est en tête, ni sur la Visualisation, ni sur la Prévisualisation, des domaines dans lesquels l’iPhone 14 Pro Max reste la référence absolue. Cela ne l’empêche pas de voler la première place du classement au Huawei Mate 50, avec 152 points.

À lire — Test Xiaomi 13 Pro : de belles améliorations qui se paient très cher

L’écran du Honor Magic5 Pro se démarque également. S’il n’obtient jamais le meilleur score sur les six paramètres d’affichage mesurés à savoir, la Lisibilité, le Mouvement, la Couleur, le Tactile, la Vidéo et les Artefacts, il engrange tout de même assez de points (151) pour cumuler le plus gros total du plateau. La concurrence à ce niveau est pourtant très féroce.

Source : DxOMark