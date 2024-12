Honor Magic V3 : Bouygues Telecom casse le prix du smartphone pliant avec IA

Le Honor Magic V3 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle sur le site officiel de Bouygues Telecom. À l'approche des fêtes de fin d'année 2024, l'opérateur téléphonique français vous permet d'économiser près de 700 euros sur l'achat du smartphone pliant avec IA.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette fin d'année 2024, Bouygues Telecom a décidé de casser le prix du Honor Magic V3. Affiché au tarif conseillé de 1999,90 euros sur le site officiel de la marque asiatique, le smartphone pliant avec IA proposé dans un coloris noir est à 1399,90 euros, soit une remise immédiate de 600 euros. En plus de la réduction, l'opérateur propose une offre de remboursement de 80 euros qui est valable jusqu'au 7 janvier 2025 (voir conditions). Grâce à la remise immédiate et à l'ODR, le Magic V3 de Honor revient donc à 1319,90 euros.

Considéré comme l'un des concurrents du Samsung Galaxy Z Fold 6, le successeur du Magic V2 embarque un écran intérieur OLED pliable de 7,92 pouces avec une définition de 2344 x 2156 pixels et un écran extérieur OLED de 6,43 pouces avec une définition de 2376 x 1060 pixels. Compatible avec la 5G, le Honor Magic V3 dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go et d'une batterie de 5150 mAh avec la charge rapide à 66W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile MagicOS 8.0.1 qui est basé sur Android 14 et qui inclut les fonctions Magic Portal.

Du côté de la partie APN téléphone, on trouve un appareil photo ultra-large de 40 MP (f/2.2), un appareil photo grand angle de 50 MP (f/1,6, OIS), un appareil photo à téléobjectif de 50 MP (f/3.0, OIS) et une double caméra large de 20 MP (f/2.2). Enfin, la connectivité se compose de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS, du protocole Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, de l'USB Type-C et d'un capteur d'empreinte digitale. Pour plus d'informations, voici notre test du Honor Magic V3.