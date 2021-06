Honor : les applications Google seront de nouveau disponibles sur les smartphones, c’est officiel

Honor a officiellement confirmé le retour du Play Store et de toutes les applications Google sur ses smartphones à l’occasion de la sortie des nouveaux Honor P50 SE 5G, 50 et 50 Pro. Affranchi de ses liens avec Huawei, le fabricant chinois n’est donc plus affecté par les sanctions américaines.

Honor vient de dévoiler officiellement sa gamme de smartphones 50, dont nous connaissions déjà les caractéristiques avant l’heure. Ces smartphones ont d’abord été lancés en Chine, et arriveront prochainement sur les marchés internationaux.

Bien qu’il s’agisse vraisemblablement d’excellents smartphones, l’élément le plus intéressant est probablement le retour des applications de Google, qui étaient absentes des smartphones d’Honor depuis 2019. En effet, Honor était jusqu’à présent impacté par les sanctions américaines à l’encontre de Huawei. Cependant, Huawei a récemment cédé sa filiale pour un montant de 12,8 milliards d’euros à un consortium de quarante entreprises chinoises, ce qui a permis à Honor d’être libéré de toutes les restrictions imposées par les États-Unis.

Les services mobiles de Google seront préinstallés

L'entreprise a désormais « la possibilité de faire préinstaller les services mobiles de Google (“GMS”) sur les appareils compatibles, conformément aux modèles de licence et de gouvernance de Google », a déclaré Honor à nos confrères de The Verge. « Les consommateurs pourront faire l'expérience des smartphones et tablettes Honor équipés de GMS ».

Le retour du Google Play Store n’est pas vraiment une surprise, puisque Honor avait annoncé la nouvelle le mois dernier. Cependant, maintenant que les smartphones sont disponibles à la vente, nous avons à présent la certitude qu’ils sont bien compatibles avec les applications du géant américain.

Bien qu’Honor soit désormais indépendant, la série 50 conserve encore des traces de ses liens avec Huawei. En effet, les Honor 50 sont équipés d’un double module photo totalement hors norme, qui n’est pas sans rappeler celui du Huawei P50. Le géant chinois avait officiellement levé le voile sur son étonnant module photo, composé de deux cercles qui abritent chacun des capteurs photo. Comme chaque année, le Huawei P50 devrait faire partie des meilleurs smartphones du marché dans le domaine de la photographie.

On ne sait pas exactement quand les Honor 50 seront disponibles dans notre pays, mais Honor France a déjà officiellement confirmé qu’ils seront commercialisés sur notre marché à une date ultérieure.

Source : Engadget