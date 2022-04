Honor détruit le prix du Honor 50 jusqu’à vendredi soir

Jusqu’à vendredi soir prochain, Honor vous propose son Honor 50 avec une remise exceptionnelle de 120€. Nous vous expliquons cette offre spéciale ci-dessous.

Profiter de l'offre sur le HONOR 50

Quelques mois après sa sortie, le Honor 50 fait déjà l’objet d’une offre très spéciale sur la boutique Honor : une remise de 120€ pour tout achat du smartphone en version 6Go de RAM et 128Go de SSD avant vendredi 8 avril 2022, à minuit. Le Honor 50 se retrouve ainsi à seulement 429,90€ (ou 4×107,48€) au lieu de 549,90€.

En prime, pour tout achat du smartphone avant le 8 avril 2022 inclus, Honor vous offre également un HONOR Earbuds 2 Lite et un HONOR 50 Silicone Rubber Case d’une valeur de 129,80€. Au final, vous économisez donc un total de 249,80€ tout en profitant d’un smartphone de qualité.

Le Honor 50 5G : difficile de trouver mieux à moins de 430€

Sorti à l’automne 2021, le Honor 50 5G est sans nul doute l’un des meilleurs smartphones dans sa gamme de prix. Pour moins de 430€, il offre en effet de nombreuses prestations que l’on a plutôt l’habitude de retrouver dans des smartphones plus haut de gamme.

Il est équipé d’un écran OLED de 6,57 pouces incurvé à 75° pour une immersion totale. Sa fréquence d’affichage de 120Hz permet des sessions de jeu en toute fluidité et dans un confort visuel ultime grâce à sa résolution de 2340 x 1080 px et son 1,07 milliard de couleurs. Conçu pour répondre à tous besoins, il propose la 5G, le WiFi 6 et le paiement NFC.

Côté performance, on applaudit là encore ses prestations et son processeur Qualcomm Snapdragon 778G aidé par 6Go de RAM. Le Honor 50 est ainsi très efficace et ne perd pas en puissance avec le temps.

Son appareil photo est lui aussi très convaincant. Il propose notamment un capteur arrière principal de 108Mpx très apprécié qui offre des photos lumineuses et nettes, et ce, de jour comme de nuit.

Côté autonomie, c’est une nouvelle fois un sans-faute avec une batterie de 4300 mAh et la supercharge 66W. Branchez le seulement 45 minutes et vous pourrez profiter d’une charge complète. Notons finalement la présence d’un mode multi-vidéo très appréciable, ainsi que de la technologie ACollaboration multi-écrans qui permet à tous vos appareils Honor de fonctionner ensemble.

Pour profiter de ce smartphone avec une remise de 120€, ne perdez pas une seconde et rendez-vous sur le site d’Honor avant vendredi à minuit !