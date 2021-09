Pixel Fold : la mise à jour Android 12.1 tease l’arrivée du smartphone pliable de Google

Le Pixel Fold est visiblement en approche. En prévision de son premier smartphone pliable, Google a intégré de nombreuses nouveautés dédiées aux écrans pliants à la mise à jour Android 12.1. Il se murmure que le Pixel Fold tournerait sous cette version d'Android à sa sortie.

Comme la plupart des fabricants de téléphones, Google travaille depuis plusieurs années sur un smartphone avec écran pliable. Evoqué sous le nom de Pixel Fold”, le smartphone a finalement été confirmé par un document interne de Google.

D'après les fuites apparues ces derniers, Google a l'intention d'annoncer son premier smartphone pliable avant la fin de l'année 2021. Il se murmure que le Pixel Fold ferait une apparition remarquée lors de la conférence de présentation consacrée aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Google prépare l'arrivée du Pixel Fold

D'après nos confrères de XDA Developers, un nouvel indice laisse penser que Google s'apprête à lancer son premier smartphone avec écran pliable : Android 12.1. Alors qu'on s'attendait à ce qu'Android 13 succède à Android 12, Google a prévu de déployer une mise à jour ponctuelle Android 12.1 à mi-cycle. C'est une surprise étant donné que la firme pas sorti de mises à jour ponctuelles pour son système d'exploitation depuis Android Oreo 8.1, il y a maintenant quatre ans.

Peu avant le déploiement d'Android 12 en version finale, le média est parvenu à mettre la main sur une version d'Android 12.1 grâce à une source de confiance. Cette mise à jour embarque de nombreuses fonctionnalités visant à améliorer l'expérience utilisateur des smartphones pliables. On y trouve notamment une interface en deux volets, des paramètres rapides scindés en deux sections (idéal pour les grands écrans pliables) et un écran de verrouillage divisé en deux. Plus généralement, de nombreuses options d'adaptent aux téléphones comportant un écran composé de deux parties.

L'arrivée imminente du Pixel Fold aurait poussé Google à implémenter, presque dans l'urgence, ces nouveautés sans attendre l'arrivée d'Android 13. C'est pourquoi la firme de Mountain View aurait décidé de mettre au point Android 12.1. Cette solution permet d'éviter le report du lancement du smartphone pliable.

D'après les prédictions de XDA Developers, il est fort probable que le Pixel Fold tourne sous Android 12.1 lors de sa sortie sur le marché. On vous en dit plus dès que possible sur le premier pliable de Google. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA