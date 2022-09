HONOR 70 : le champion de la photo et de la vidéo à prix imbattable

Le HONOR 70 est lancé en France et ne devrait pas vous laisser indifférent. Il mise tout sur l’expérience photo et vidéo pour répondre aux besoins des créatifs et des utilisateurs assidus des réseaux sociaux et des services de partage de contenus.

Réputée pour proposer des smartphones au rapport qualité-prix attractif, la marque HONOR récidive avec un tout nouveau produit : le HONOR 70. Entre son design particulièrement soigné, la qualité de son écran, les performances de son appareil photo et son autonomie, ce mobile a tout pour plaire.

En savoir plus

La photo et la vidéo au cœur de l’expérience

Le HONOR 70 est équipé de deux capteurs photo principaux. Le premier est un objectif haut de gamme de 54 MP, le Sony IMX800. Dernier né des capteurs de la marque et destiné à des smartphones premium, le HONOR 70 est le premier à l’intégrer. Il offre une ouverture très intéressante de f/1.9 pour capturer plus de lumière et ainsi prendre des clichés plus détaillés et moins sombres. Le second est un module de 50 MP qui dispose de deux fonctions : l’ultra grand-angle pour prendre du recul lors la capture d’une photo et le mode macro pour effectuer des plans très rapprochés d’un sujet. Le dispositif est complété par un capteur dédié à la profondeur de champ de 2 MP, dont le rôle est d'améliorer la qualité du mode portrait et de l'effet bokeh. Le traitement logiciel des images est assuré par le HONOR Image Engine qui parvient à sublimer le potentiel matériel de l’appareil.

HONOR s'est également donné les moyens de briller en vidéo. Le HONOR 70 est capable de filmer en définition 4K, une caractéristique d'habitude réservée aux smartphones les plus premium. Le smartphone profite d’une stabilisation vidéo EIS pour réduire les effets de tremblements. Il devient aussi une référence pour les créateurs de vlogs grâce à une fonctionnalité exclusive, le mode Solo Cut. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir filmer deux vidéos différentes en une seule prise ! Un point de vue se concentre sur la scène dans son ensemble, alors que l’autre est focalisé sur une personne sélectionnée. Avec ce mode activé, le sujet est toujours au centre, même s'il se déplace. Il est possible de basculer la mise au point sur n'importe quel individu dans le champ d'une simple pression du doigt, de manière simple et rapide.

Un design haut de gamme, un écran incurvé 120 Hz

Le HONOR 70 se distingue également par son design digne des meilleurs smartphones du marché. Les finitions sont impeccables, le mobile est fin et léger, si bien que l’on oublie sa présence dans sa poche ou son sac, et le lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran. Les coloris sont originaux et renvoient en même temps une sensation de classe. Vous avez le choix entre Midnight Black et Emerald Green, et une version luxe Crystal Silver est également proposée sur le store officiel de HONOR pour le modèle avec 256 Go de stockage.

L’écran OLED FullView de 6,67 pouces est incurvé sur les côtés, supprimant les bordures et offrant un ratio écran-corps élevé pour une meilleure immersion. La taille de la diagonale permet de bénéficier d’une large surface d’affichage, confortable pour regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, pour jouer, ou pour les appels vidéo. L’écran jouit d’ailleurs d’une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour une fluidité sans pareille. Celle-ci s’adapte aux contenus diffusés pour mieux conserver la batterie. La dalle peut afficher 1,07 milliard de couleurs pour profiter au mieux des nuances des contenus vidéo et photo et compte sur une définition FHD+ 2 400 x 1 080 pixels.

Des performances et une recharge éclair

Le HONOR 70 est aussi un smartphone rapide dans tout ce qu’il fait. Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus gravée en 6nm lui assurant des performances à toute épreuve, aussi bien pour le multitâche que pour la pratique du jeu vidéo. Le CPU du SoC dispose d’une fréquence d’horloge jusqu’à 2,5 GHz pour les tâches les plus lourdes. En ce qui concerne la connectivité, le smartphone est compatible avec tous les derniers standards : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et NFC.

Ce smartphone brille également par son importante autonomie, permise entre autres par l’intégration d’une batterie d’une capacité de 4800 mAh. Vous tiendrez aisément une journée d’utilisation, voire plus. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque le HONOR 70 bénéficie de la technologie de recharge ultra-rapide HONOR SuperCharge 66W. Grâce à celle-ci, 20 minutes suffisent pour recharger la batterie du mobile à 60% et continuer à utiliser votre smartphone des heures durant.

Prix et disponibilité

Le HONOR 70 est affiché au prix de 549,90 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il coûte 599,90 euros avec le double de mémoire interne, soit 256 Go. Un tarif de smartphone milieu de gamme alors que le terminal offre des prestations haut de gamme.

Et vous pouvez encore faire baisser le prix du smartphone par l’intermédiaire de l’offre de lancement. Sur le site HiHONOR, vous pouvez ainsi récupérer un code promo Early Bird d’une valeur de 50 euros pour profiter d’une remise immédiate et d’une coque de protection offerte. De plus, vous obtenez gratuitement des écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro en cadeau, un avantage disponible jusqu’au 29 septembre. Derniers nés de la gamme des écouteurs True Wireless de la marque, ils proposent une annulation active du bruit sur trois niveaux (plus un mode automatique), la connexion multipoint et deux haut-parleurs par écouteur pour un son toujours plus détaillé.

Toujours sur le site officiel, vous pouvez obtenir des réductions sur les accessoires que vous ajoutez au panier en compagnie du HONOR 70, notamment sur les bracelets et montres connectées de la marque.

En savoir plus

Cet article a été rédigé en partenariat avec HONOR.