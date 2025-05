HONOR 400 : un smartphone premium à moins de 500€ avec près de 200€ de cadeaux

C’est le bon plan tech du moment : précommandez le HONOR 400 pour moins de 500 € et repartez avec des accessoires d’une valeur de 199,80 €. Une offre limitée pour un smartphone qui n’a rien à envier aux modèles haut de gamme. Focus.

C’est l’événement que beaucoup attendaient. Le HONOR 400 débarque enfin et il n’est pas venu pour faire de la figuration. Entre un design raffiné, une puissance à la hauteur des attentes et un appareil photo qui pourrait bien faire trembler la concurrence, ce nouveau modèle a de quoi faire parler de lui. Mais que vaut vraiment ce smartphone qui veut rivaliser avec les plus grands ?

Un smartphone intelligent qui anticipe vos besoins

Dès la prise en main, le HONOR 400 impose son style. Fin, léger, avec seulement 7,3 mm d’épaisseur pour 184 g, il sait se faire discret tout en offrant une belle présence. Les finitions sont soignées et les deux coloris proposés (Midnight Black et Desert Gold) jouent sur la sobriété ou l’éclat, selon les goûts.

Mais la vraie force de ce modèle ne se limite pas à son design. Ce qui distingue vraiment le HONOR 400, c’est son intelligence artificielle omniprésente. Bien plus qu’un simple gadget, cette IA transforme chaque interaction. L'écran AMOLED de 6,55 pouces, par exemple, ne se contente pas de briller avec ses 5000 nits de luminosité maximale : il ajuste automatiquement la température des couleurs pour protéger vos yeux, réduit la lumière bleue selon les conditions de luminosité et propose un mode soulagement du mal des transports, idéal pour ceux qui utilisent leur smartphone en voiture ou en bateau.

Sous cette dalle éclatante, le HONOR 400 s’appuie sur une puce Snapdragon 7 Gen 3, une architecture connue pour sa gestion intelligente des ressources. Couplé à 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go grâce à la mémoire virtuelle) et 512 Go de stockage, ce smartphone ne se contente pas d’être rapide. Il apprend de vos habitudes. Vous êtes un joueur ? Le mode GPU Turbo X s'active pour optimiser les performances graphiques. Vous êtes photographe amateur ? L'IA ajuste automatiquement les paramètres photo pour chaque scène.

Une photographie augmentée par l’intelligence artificielle

C’est dans la photographie que l’intelligence artificielle du HONOR 400 se révèle véritablement. Son capteur principal de 200 MP, soutenu par l’IA AIGC (AI Generated Content), ne se contente pas de capturer des images nettes. Il les sublime. Chaque photo bénéficie d’un traitement instantané, qui affine les détails, corrige les couleurs et élimine le bruit, même en faible luminosité.

Le HONOR 400 ne se contente pas de capturer des souvenirs : il les améliore. Une vitre vous sépare de votre sujet ? L’IA détecte et supprime les reflets automatiquement. Vous souhaitez isoler un sujet sur une photo ? La fonction de découpe IA l’extrait en un instant, prête à être placée sur un autre arrière-plan. Vous regrettez d’avoir pris la photo trop rapidement ? Le mode Ultra-Clair IA fait ressortir les détails perdus.

La caméra selfie de 50 MP, elle aussi, bénéficie de cette optimisation. Elle ajuste la lumière, les tons de peau et même les arrière-plans pour des portraits toujours flatteurs. Mais ce qui impressionne, c’est la simplicité : le HONOR 400 vous aide à capturer le meilleur, sans avoir besoin de jongler avec les réglages. Que vous soyez amateur ou passionné, il s’adapte.

Enfin, le zoom AIGC 30x, autre atout majeur, permet de saisir des détails lointains sans perte de qualité. Ce qui pourrait n’être qu’un gadget sur d’autres modèles devient ici un véritable outil créatif, idéal pour explorer les moindres détails d’une scène.

Des offres de lancement qui ne passent pas inaperçues

HONOR ne se contente pas de lancer un smartphone ambitieux, la marque a aussi pensé aux amateurs de bons plans. À partir du 22 mai à 18h, une offre de précommande rend le HONOR 400 encore plus intéressant.

En précommandant le HONOR 400 dès maintenant, vous pouvez en effet profiter des offres suivantes :

Une remise de 80 € sur la version 512Go à 499,90 € au lieu de 579,90 €

Des HONOR Choice Clip noir offerts (valeur 149,90€)

Un Cupercharger HONOR 66W offert (valeur 49,90€)

Profiter du HONOR 400 à prix réduit

Et ce n’est pas tout. Les utilisateurs de l’application My HONOR peuvent tenter de décrocher un coupon de 50 €, à condition de cumuler 2000 points. Une offre qui pourrait bien faire pencher la balance pour ceux qui hésitent encore. Pour les nouveaux utilisateurs, la règle reste la même : s’inscrire, accumuler les points, et profiter de la réduction.

Finalement, le HONOR 400 n’est pas juste un nouveau smartphone. C’est une proposition sérieuse pour ceux qui recherchent un appareil complet, à la fois élégant, puissant et polyvalent. Sa partie photo ambitieuse, combinée à une optimisation IA poussée, pourrait bien séduire les amateurs de beaux clichés, tandis que ses performances le placent comme un concurrent crédible dans sa gamme. Alors si vous cherchez un smartphone digne des plus grands, mais à moins de 500 €, qu’attendez-vous ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HONOR.