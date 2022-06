HBO Max vous laisse regarder gratuitement l’une de ses meilleures séries

HBO Max n'est pas encore disponible en France, et sauf surprise de dernière minute, il faudra patienter jusqu'en 2023 pour découvrir ce nouveau service de streaming. Néanmoins, HBO vous donne toutefois la possibilité d'en avoir un avant-goût. En effet, le 1er épisode de l'une des séries phares de la plateforme est disponible gratuitement sur YouTube.

L'offre en services de streaming en France va bientôt se développer d'ici la fin d'année 2022 et en 2023. En effet, un certain Paramount+ doit débarquer dans l'Hexagone à la fin décembre 2022, grâce à un partenariat avec Canal+. En outre, la plateforme HBO Max doit également faire ses débuts en France. Malheureusement, aucune date pour l'instant pour le service de streaming de la chaîne à l'origine de séries cultes comme Breaking Bad ou encore Band of Brothers.

Il faudra probablement attendre le courant de l'année 2023, la faute à des accords d'exclusivités signés avec Orange qui détient OCS, le seul diffuseur officiel des contenus estampillés HBO. Notez que le service jouit déjà d'une excellente réputation auprès des utilisateurs et de la presse outre-atlantique, qui n'hésitent pas à considérer HBO Max comme le meilleur service de streaming du marché, notamment grâce à son catalogue de qualité qui abritent des séries primées comme Game of Thrones ou encore Euphoria.

Pour l'heure, la plateforme affichait 74 millions d'abonnés en fin d'année 2021, et elle ambitionne d'atteindre les 90 millions d'abonnés d'ici 2025. Un objectif parfaitement réalisable, surtout quand on sait que le service n'a pas encore fait ses débuts dans plusieurs pays européens comme la France ou le Royaume-Uni.

HBO Max vous invite à découvrir gratuitement l'une de ses séries phares

Toutefois et si vous êtes impatients à l'idée d'essayer HBO Max, il est possible d'en obtenir un petit avant-goût. En effet, HBO Max vient de mettre en ligne sur YouTube le 1er épisode de l'une de ses séries animées phares : Harley Quinn. Et oui, la compagne du Joker a eu le droit à sa série en solo sur la plateforme américaine.

Bien entendu, cette opération promo arrive à point nommé, puisque la saison 3 d'Harley Quinn doit débarquer dès ce 28 juillet 2022 sur HBO Max. De but en blanc, on vous conseille de vous jeter sur cet épisode gratuit, tant la série dédiée à la princesse du crime s'avère excellente. Que ce soit du côté des doublages (le cast est impeccable), de l'animation, du scénario, de sa violence et du ton adopté, le show fait quasiment un sans-faute. Les spectateurs ne s'y sont pas trompés, avec un score tout simplement parfait de 100% sur Rotten Tomatoes pour la saison 2.