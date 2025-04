Max commence à faire payer le partage de compte, comme Netflix et Disney+

Max avait prévenu, la plateforme commence à bloquer le partage de mot de passe. Il faudra payer pour ajouter un membre qui se trouve hors du foyer au compte.

Les plateformes de streaming ne veulent plus que leurs utilisateurs partagent gratuitement leur compte. Le dernier service en date à mettre en place des barrières pour l'empêcher est Max. On savait depuis plusieurs mois que Max allait s'attaquer au partage de mot de passe, les premières mesures concrètes sont en train d'être déployées.

La plateforme donne désormais la possibilité à ses clients d'ajouter un membre à un compte moyennant finance. Aux États-Unis, cette opération coûte 7,99 dollars US par mois. Elle n'est accessible que pour les abonnements directs à Max (donc pas si le service est inclus dans un bundle) et ne permet d'ajouter qu'un membre supplémentaire. Pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas disponible en Europe, mais elle devrait y être déployée dans les semaines ou mois à venir.

Netflix avait ouvert la voie

Le membre ajouté au compte dispose de ses propres identifiants de connexion et accède à un profil unique, sur un seul appareil à la fois. Il bénéficie des mêmes fonctionnalités et contenus que les autres profils du compte. “Ces mises à jour permettent aux abonnés d'ajouter facilement un nouveau membre à leur compte, ou aux abonnés existants ayant des utilisateurs hors de leur foyer de transférer leur profil en douceur et sans interruption afin que le membre supplémentaire puisse continuer à accéder à Max”, explique Jean-Briac Perrette, PDG de Warner Bros. Discovery, dans des propos relayés par The Wrap.

Les décideurs espèrent que limiter le partage de mot de passe permettra d'augmenter le nombre d'abonnés et les revenus générés par la plateforme. Warner Bros. Discovery a communiqué l'objectif d'atteindre 150 millions d'abonnés Max d'ici à la fin de l'année 2026. Elle va avoir besoin d'une croissance rapide pour y parvenir, puisqu'elle affiche aujourd'hui environ 116,9 millions d'abonnés.

Netflix a été le premier à mettre fin au partage de compte gratuit, dès 2023. En début d'année, Disney+ a suivi et force désormais à choisir un foyer unique, basé sur l'adresse IP. C'est donc au tour de Max de s'y mettre, profitez donc du partage de mot de passe sur le service avant qu'il soit rendu impossible en France.